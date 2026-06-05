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В Москве говорят о процветании, а на заправках вводят ограничения: что на самом деле скрывает Кремль

На экономическом форуме в Петербурге российские чиновники рапортовали о росте доходов и рекордной стабильности, однако дефицит топлива, растущий долг и бюджетная дыра рисуют совершенно другую картину

5 июня 2026, 10:57
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Кравцев Сергей

На Петербургском международном экономическом форуме российские власти вновь попытались убедить мир в устойчивости экономики страны, несмотря на все более заметные признаки кризисных процессов. Высокопоставленные чиновники наперебой рассказывали об успехах, росте доходов населения и отсутствии серьезных проблем, однако реальные показатели свидетельствуют об обратном.

В Москве говорят о процветании, а на заправках вводят ограничения: что на самом деле скрывает Кремль

Кремль. Фото: из открытых источников

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что за последние три года экономика России выросла на 10%, тогда как экономика Европы – лишь на 3%. Министр финансов Антон Силуанов сообщил о росте реальных доходов россиян более чем на 24% и пообещал скорое погашение внешних обязательств. Дополняли оптимистичную картину заявления о перспективах ипотечного кредитования и стабильности топливного рынка.

Однако эксперты Института изучения войны (ISW) обращают внимание на существенные противоречия между официальной риторикой и реальным состоянием экономики. Рекордно низкий уровень безработицы, которым гордится Кремль, на самом деле свидетельствует о масштабном дефиците рабочей силы. Нехватка кадров разгоняет зарплаты как в оборонном секторе, так и в гражданской экономике, что усиливает инфляционное давление.

Дополнительным ударом становятся финансовые проблемы государства. По данным, озвученным президентом Украины Владимиром Зеленским, дефицит федерального бюджета РФ за первые пять месяцев 2026 года приблизился к 80 миллиардам долларов. При этом Россия продолжает расходовать ресурсы на войну, истощая ликвидные резервы Фонда национального благосостояния.

Особое беспокойство вызывает ситуация с топливом. В Белгородской, Курской, Московской и Ленинградской областях уже начали ограничивать продажу бензина из-за растущего дефицита, который связывают с украинскими ударами по нефтяной инфраструктуре. Руководитель банка ВТБ Андрей Костин также предупредил о риске стагнации экономики в текущем году.

Таким образом, пока Кремль демонстрирует миру картину экономической стабильности, внутри страны нарастают проблемы, которые все труднее скрывать даже за громкими заявлениями с международных форумов.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-4-2026/
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