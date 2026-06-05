Росія готує нову армію: чим Кремль хоче поділитися із союзниками після війни в Україні

Міністерство оборони Росії оголосило про завершення випробувань нової цифрової системи управління військами, яка вже проходить перевірку у бойових умовах на території України. За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль має намір використати цю розробку не лише для підвищення ефективності власних підрозділів, а й для зміцнення військового впливу на союзників з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Про нову систему стало відомо під час зустрічі міністрів оборони країн ОДКБ у Москві. Державна корпорація "Ростех" представила елементи розвідувально-ударного комплексу, до якого входить єдина інформаційна мережа управління військами. Система має забезпечувати обмін даними та координацію дій на всіх рівнях – від окремих взводів до великих військових з'єднань.

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив, що Центральне угруповання військ, яке бере участь у бойових діях проти України, завершує етап бойового тестування нової платформи. За його словами, вже до вересня 2026 року систему планують запровадити у всіх російських угрупованнях військ.

Особливу увагу привертають терміни запуску. Масштабне розгортання технології збігається з проведенням стратегічних командно-штабних навчань "Центр-2026", які заплановані на період із 28 вересня по 3 жовтня. У маневрах очікується участь понад десяти іноземних військових контингентів, включаючи підрозділи країн ОДКБ.

В ISW вважають, що Москва може використати навчання для демонстрації досвіду, здобутого у війні проти України, а також для інтеграції союзних армій у єдину систему управління під російським командуванням. Фактично йдеться про спробу створити загальний цифровий контур управління військами, який дозволить Кремлю координувати дії партнерів та поширювати власні стандарти ведення сучасної війни.

Якщо проект виявиться успішним, Росія отримає як новий інструмент управління військами, а й додатковий механізм зміцнення свого впливу військові структури держав-союзників.

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