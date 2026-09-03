Россия готовит новую угрозу в Крыму: чем теперь может начать бить агрессор

Во временно оккупированном Крыму Россия, по всей вероятности, создает специализированную инфраструктуру для запуска и обслуживания безэкипажных катеров. На это обратили внимание аналитики Defence Express, проанализировавшие спутниковые снимки побережья озера Донузлав вблизи Новоозерного.

Морские дроны. Фото: из открытых источников

На кадрах виден ряд сооружений, которые могут использоваться как укрытие для морских дронов. По своей конструкции они напоминают эллинги – заглубленные в берег помещения, защищенные песчаными насыпями и замаскированные сверху сетками. К объектам проложены грунтовые дороги, что может свидетельствовать об их использовании для доставки техники и работы персонала.

По оценке экспертов, такие сооружения могут быть предназначены для нескольких задач: хранения катеров, их финальной подготовки и непосредственного спуска на воду. Рядом потенциально может формироваться вспомогательная инфраструктура – ремонтные мастерские, склады и средства связи.

OSINT-аналитик HI Sutton на новых спутниковых снимках насчитал 21 подобный эллинг в разных местах побережья Донузлава. По его данным, строительство началось еще в феврале 2026 года.

Если комплекс действительно предназначен для морских дронов, то это может свидетельствовать о переходе России от экспериментов к системному применению БЭКов. Москва начала разрабатывать собственные безэкипажные катера после того, как Украина продемонстрировала эффективность морских дронов в 2022 году.

Российская программа долгое время имела технологические проблемы, в том числе со стабильной связью и управлением. Однако с 2025 года сообщения об использовании российских БЭКов стали появляться чаще.

Появление масштабируемой базы может означать, что Россия стремится увеличить количество таких аппаратов в Черном море. При полноценном запуске объекта потенциальными целями могут стать суда, украинские порты и прибрежная инфраструктура, в частности, в Одессе и Николаеве.

В то же время эксперты отмечают, что российские морские дроны пока уступают украинским по ряду характеристик. Однако массовое применение даже более технически более слабых аппаратов способно создать серьезную угрозу. А хорошо замаскированный и рассредоточенный дронопорт может оказаться сложной целью для поражения.

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