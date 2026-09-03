Росія та Україна можуть домовитися: Путін здивував новою заявою про припинення війни

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що можливості для врегулювання війни проти України зберігаються. Як передають російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на слова глави Кремля, Москва, як і раніше, вважає мирне вирішення конфлікту можливим, проте бачить перешкоди для його досягнення.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами Путіна, перспективи дипломатичного врегулювання ускладнюють те, що він назвав "проявами державного тероризму Києва". Російський лідер не уточнив, які саме дії української сторони має на увазі, але представив їх як фактор, який ускладнює подальший поступ до світу.

При цьому Путін заявив, що контакти між Москвою та Києвом не припиняються. За його словами, взаємодія продовжується насамперед по лінії спеціальних служб. Російський президент також наголосив, що ключових домовленостей щодо завершення війни мають бути досягнуті безпосередньо між Росією та Україною.

Таким чином Москва, судячи з заяви Володимира Путіна, не відмовляється від ідеї прямого діалогу з Києвом. Натомість російська сторона продовжує використовувати обвинувальну риторику на адресу України, покладаючи на неї відповідальність за складнощі на шляху до врегулювання.

Путін також висловив подяку всім країнам та окремим сторонам, які намагаються сприяти припиненню конфлікту. Проте конкретних нових пропозицій щодо умов можливої мирної угоди російський президент не озвучив.

Заява Путіна прозвучала на тлі міжнародних спроб знайти дипломатичний шлях до завершення війни. Тепер увага буде прикута до того, чи підуть за словами про шанси на врегулювання реальні кроки з боку Москви, що зберігаються, і чи готова Росія обговорювати їх безпосередньо з Україною.

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