logo_ukra

BTC/USD

77931

ETH/USD

2406.83

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росія готує нову загрозу в Криму: чим тепер може почати бити агресор
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія готує нову загрозу в Криму: чим тепер може почати бити агресор

Супутникові знімки можуть свідчити про будівництво масштабної бази для безекіпажних катерів

3 вересня 2026, 13:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У тимчасово окупованому Криму Росія, ймовірно, створює спеціалізовану інфраструктуру для запуску та обслуговування безекіпажних катерів. На це звернули увагу аналітики Defence Express, які проаналізували супутникові знімки узбережжя озера Донузлав поблизу Новоозерного.

Росія готує нову загрозу в Криму: чим тепер може почати бити агресор

Морські дрони. Фото: з відкритих джерел

На кадрах видно низку споруд, які можуть використовуватися як укриття для морських дронів. За своєю конструкцією вони нагадують елінги — заглиблені в берег приміщення, захищені піщаними насипами та замасковані зверху сітками. До об'єктів прокладені ґрунтові дороги, що може свідчити про їхнє використання для доставки техніки та роботи персоналу.

За оцінкою експертів, такі споруди можуть бути призначені одразу для кількох завдань: зберігання катерів, їхньої фінальної підготовки та безпосереднього спуску на воду. Поруч потенційно може формуватися допоміжна інфраструктура – ремонтні майстерні, склади та засоби зв'язку.

OSINT-аналітик H I Sutton на нових супутникових знімках нарахував 21 подібний елінг у різних місцях узбережжя Донузлава. За його даними, будівництво почалося ще у лютому 2026 року.

Якщо комплекс справді призначений для морських дронів, це може свідчити про перехід Росії від експериментів до системного застосування БЕКів. Москва почала розробляти власні безекіпажні катери після того, як Україна продемонструвала ефективність морських дронів у 2022 році.

Російська програма тривалий час мала технологічні проблеми, зокрема зі стабільним зв'язком та управлінням. Проте з 2025 року повідомлення про використання російських БЕКів почали з'являтися частіше.

Поява масштабованої бази може означати, що Росія прагне збільшити кількість таких апаратів у Чорному морі. У разі повноцінного запуску об'єкта потенційними цілями можуть стати судна, українські порти та прибережна інфраструктура, зокрема в Одесі та Миколаєві.

Водночас експерти наголошують, що російські морські дрони поки поступаються українським за низкою характеристик. Однак масове застосування навіть технічно слабших апаратів здатне створити серйозну загрозу. А добре замаскований і розосереджений дроно-порт може виявитися складною ціллю для ураження.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія та Україна можуть домовитися: Путін здивував новою заявою про припинення війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://defence-ua.com/news/nova_zagroza_z_morja_dlja_odesi_ta_mikolajeva_rashisti_shozhe_budujut_pershij_morskij_drono_port_pid_beki_i_u_zsu_je_chim_vidpovisti-24152.html
Теги:

Новини

Всі новини