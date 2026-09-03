Росія готує нову загрозу в Криму: чим тепер може почати бити агресор

У тимчасово окупованому Криму Росія, ймовірно, створює спеціалізовану інфраструктуру для запуску та обслуговування безекіпажних катерів. На це звернули увагу аналітики Defence Express, які проаналізували супутникові знімки узбережжя озера Донузлав поблизу Новоозерного.

Морські дрони. Фото: з відкритих джерел

На кадрах видно низку споруд, які можуть використовуватися як укриття для морських дронів. За своєю конструкцією вони нагадують елінги — заглиблені в берег приміщення, захищені піщаними насипами та замасковані зверху сітками. До об'єктів прокладені ґрунтові дороги, що може свідчити про їхнє використання для доставки техніки та роботи персоналу.

За оцінкою експертів, такі споруди можуть бути призначені одразу для кількох завдань: зберігання катерів, їхньої фінальної підготовки та безпосереднього спуску на воду. Поруч потенційно може формуватися допоміжна інфраструктура – ремонтні майстерні, склади та засоби зв'язку.

OSINT-аналітик H I Sutton на нових супутникових знімках нарахував 21 подібний елінг у різних місцях узбережжя Донузлава. За його даними, будівництво почалося ще у лютому 2026 року.

Якщо комплекс справді призначений для морських дронів, це може свідчити про перехід Росії від експериментів до системного застосування БЕКів. Москва почала розробляти власні безекіпажні катери після того, як Україна продемонструвала ефективність морських дронів у 2022 році.

Російська програма тривалий час мала технологічні проблеми, зокрема зі стабільним зв'язком та управлінням. Проте з 2025 року повідомлення про використання російських БЕКів почали з'являтися частіше.

Поява масштабованої бази може означати, що Росія прагне збільшити кількість таких апаратів у Чорному морі. У разі повноцінного запуску об'єкта потенційними цілями можуть стати судна, українські порти та прибережна інфраструктура, зокрема в Одесі та Миколаєві.

Водночас експерти наголошують, що російські морські дрони поки поступаються українським за низкою характеристик. Однак масове застосування навіть технічно слабших апаратів здатне створити серйозну загрозу. А добре замаскований і розосереджений дроно-порт може виявитися складною ціллю для ураження.

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