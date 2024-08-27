Россия готовится к новой волне мобилизации: когда она начнется

Генеральный штаб Российской Федерации и военные комиссариаты получили инструкции по подготовке к мобилизации, которая, вероятно, может быть объявлена 6 сентября. Об этом сообщил Геннадий Гудков, бывший депутат Госдумы и оппозиционный политик, в интервью "Главреду".

Мобилизация в России (фото из открытых источников)

"Я не утверждаю, что мобилизация обязательно начнется с этой даты, однако такое указание уже было передано Генштабом военкоматам. Им поручено проверить призывной контингент, подготовить пункты приема, составить списки и выполнить другие мобилизационные мероприятия. МВД, местные администрации и другие органы получили задачу поддержать реализацию этих планов", — отметил Гудков.

По его словам, военные комиссариаты должны завершить подготовительные мероприятия в начале сентября, чтобы отчитаться перед Генштабом о готовности к мобилизации. Им поручено оценить количество лиц, которых можно призвать, провести их обучение и последующую отправку на фронт.

"Генштаб и военкоматы размышляют, достаточно ли ресурсов для мобилизации, и где их можно найти. Если ресурсы будут исчерпаны, могут обратиться к студентам. Такие варианты уже обсуждаются," — сообщил Гудков.

Политик предполагает, что под мобилизацию могут попасть студенты старших курсов, которые уже прошли обучение на военных кафедрах, или получившие военное образование в высших учебных заведениях. Их могут мобилизовать как незамедлительно, так и после дополнительной подготовки.

"Если ресурсов все равно не будет, Генштаб может рассмотреть вариант отмены отсрочки для студентов определенных высших учебных заведений. Студенты первого курса не пострадают, однако на второкурсников и третьекурсников это может повлиять, и они могут быть вовлечены в войну", — добавил он.

Гудков также отметил, что дискуссии о мобилизации студентов активно продолжаются на уровне военных комиссариатов и Генерального штаба. Официальное объявление мобилизации может быть отложено на октябрь или ноябрь. Однако из-за наступления украинских войск в Курской области этот процесс может ускориться.

"Очевидно, что хорошо подготовленные и вооруженные военные силы проходят по территории России без серьезного сопротивления. Эта ситуация может подтолкнуть Кремль к объявлению мобилизации ранее запланированного срока. Я уверен, что сейчас Россия уже на 90% готова к проведению новой волны мобилизации", — подчеркнул Гудков. .

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