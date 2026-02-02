Россия готовится к новой войне: ISW предупреждает об активности армии РФ вблизи одной страны

Россия продолжает расширять военную инфраструктуру не только на фоне войны против Украины, но и вдоль границы с Финляндией. Такие действия могут свидетельствовать о стратегической подготовке Кремля к будущему конфликту с НАТО. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Штабная" колонна армии РФ. Фото из открытых источников

Аналитики ISW обращают внимание на спутниковые снимки, обнародованные финской телекомпанией Yle. На них зафиксировано активное строительство на военной базе Рыбка в Петрозаводске, примерно в 175 километрах от финской границы. Территория, которая с начала 2000-х фактически не использовалась, теперь готовится для размещения 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.

Кроме того, Россия возводит новый военный городок в Кандалакше Мурманской области, находящийся менее чем в 120 километрах от Финляндии. По данным ISW, там планируется разместить новую артиллерийскую и инженерную бригады. Эксперты Института изучения войны отмечают, что эти шаги являются частью более широкой реорганизации российских вооруженных сил, в частности, раздела Западного военного округа и усиления командования на северном направлении.

В отчете также отмечается риторика Кремля. Российские чиновники, включая Владимира Путина, ранее уже публично угрожали Финляндии, используя формулировки, подобные тем, которыми Москва оправдывала вторжение в Украину. В ISW считают, что объединение военного строительства и агрессивных заявлений указывает на долгосрочную подготовку России к конфронтации с Альянсом.

