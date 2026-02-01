Медведєв провокує Трампа через атомні субмарини США

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв публічно відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо розміщення американських атомних підводних човнів поблизу російських берегів. За словами Медведєва, російська сторона не зафіксувала жодних субмарин, про появу яких раніше говорив очільник Білого дому.

Медведєв провокує Трампа. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ заявив, що Дональд Трамп є першим президентом США, який фактично реалізує свою владу через публікації в соціальних мережах, і дозволив собі провокативні коментарі щодо американських сигналів стримування.

"Можна іронізувати, що це непродумано чи емоційно. Так, мабуть, так і є. Пару човнів хотів відправити кудись, ми їх так і не знайшли", — сказав Медведєв.

Таким чином колишній президент РФ відреагував на серію заяв Трампа про військову присутність США. 1 серпня 2025 року президент Сполучених Штатів повідомив, що Вашингтон розмістить два атомні підводні човни "у відповідних регіонах" у відповідь на "надзвичайно провокаційні" заяви Медведєва. Пізніше, після випробування російської ракети "Буревісник", Трамп також заявляв, що американська ядерна субмарина перебуває неподалік від російського узбережжя.

Це не вперше Медведєв провокує Трампа. У жовтні минулого року він виступав з подібними заявами стверджуючи, що "важко знайти чорного кота в темній кімнаті, особливо якщо його там немає" маючи на увазі нібито відправлені Трампом атомні підводні човни до РФ.

