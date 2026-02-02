Росія готується до нової війни: ISW попереджає про активність армії РФ поблизу однієї країни

Росія продовжує розширювати військову інфраструктуру не лише на тлі війни проти України, а й уздовж кордону з Фінляндією. Такі дії можуть свідчити про стратегічну підготовку Кремля до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Штабна" колона армії РФ. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW звертають увагу на супутникові знімки, оприлюднені фінською телекомпанією Yle. На них зафіксовано активне будівництво на військовій базі Рибка в Петрозаводську, що приблизно за 175 кілометрів від фінського кордону. Територія, яка з початку 2000-х років фактично не використовувалася, тепер готується для розміщення 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу.

Крім того, Росія зводить нове військове містечко в Кандалакші Мурманської області, що знаходиться менш ніж за 120 кілометрів від Фінляндії. За даними ISW, там планують розмістити нову артилерійську та інженерну бригади. Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що ці кроки є частиною ширшої реорганізації російських збройних сил, зокрема поділу Західного військового округу та посилення командування на північному напрямку.

У звіті також наголошується на риториці Кремля. Російські посадовці, включно з Володимиром Путіним, раніше вже публічно погрожували Фінляндії, використовуючи формулювання, подібні до тих, якими Москва виправдовувала вторгнення в Україну. В ISW вважають, що поєднання військового будівництва та агресивних заяв вказує на довгострокову підготовку Росії до конфронтації з Альянсом.

