Россия демонстрирует готовность к противостоянию с НАТО в долгосрочной перспективе. Несмотря на огромные расходы Кремля на войну в Украине, РФ все же имеет запасы и для конфликта в регионе Балтийского моря. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Аналитики сообщают, что литовская разведка рассказывает, что россияне уже опрокинули силы и средства из своих западных приграничных районов в Украину. Следовательно, контролировать ситуацию и готовиться к сдерживанию на восточном фланге НАТО они собираются с помощью военно-морских сил.

Также сообщается, что впервые под Санкт-Петербургом РФ разместила ракетоносцы в 2023 году. Аналитики предполагают, что это ответ на вступление Финляндии в НАТО.

А еще РФ увеличило количество полетов тяжелых бомбардировщиков Ту-22МЗ над Балтийским морем от нуля до пяти.

В Службе внешней разведки Эстонии сообщают, что Россия формирует Ленинградский и Московский военный округ для борьбы с Финляндией и НАТО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Румынии рассказали, какую подлость задумал Путин по отношению к странам Запада. Как подчеркнула Одобеску, таким образом в Кремле хотят перессорить союзников и создать "трение" буквально накануне выборов в Соединенных Штатах. Министр иностранных дел считает, что страны Запада должны эффективно и скоординированно бороться с российской дезинформацией.

При этом она подчеркнула, что Запад, даже против природных разногласий, должен сделать все для того, чтобы Украина победила в захватнической войне с Россией. По ее словам, если страны Запада этого не смогут достичь, авторитарные лидеры могут также пойти на то, чтобы бросить вызов международному порядку.

