Россия готовится поставить НАТО новый ультиматум: что потребует

Стремление России пересмотреть границы морских вод Балтийского моря может являться лишь одним из направлений возможных гибридных провокационных действий РФ, считает политолог Олеся Яхно.

НАТО и Россия

Эксперт напомнила, что ранее западные СМИ писали и о других действиях, в частности, издание The Guardian рассказывало о стремлении России поразить участки подводной инфраструктуры, включая ветряные электростанции, трубопроводы и электрокабели, предупредил командующий НАТО.

Адмирал Дидье Малетер, заместитель командующего Объединенным военно-морским командованием НАТО, заявлял, что "сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит энергия и связь Европы, не была создана для того, чтобы противостоять ведущейся гибридной войне", которую ведет Москва и другие противники НАТО. Он подчеркнул, что россияне разработали много планов действий "гибридной войны" под водой, чтобы нарушить европейскую экономику через кабели, интернет-кабели, трубопроводы.

Впрочем, как отметил в комментарии NV бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица, проект постановления правительства РФ о расширении границы в Балтийском море является подтверждением того, что террористическая Россия начала гибридную войну против Запада.

Дипломат убежден, что Запад должен резко и жестко отреагировать на действия России и показать, что она не имеет права делать то, что ей захочется. Если же должной реакции не будет, отмечает эксперт, то Кремль пойдет дальше, и не исключено, что с помощью ракет.

Дещица считает, что правильной реакцией на действия России должно стать решение передать Украине оружие по-максимуму и предоставить гарантии безопасности нашей стране.

Впрочем, как подчеркнул политолог Владимир Горбач в Facebook, сегодня соответствующий законопроект от российского Министерства обороны об аннексии вод Балтийского моря исчез с сайта правительства.

По его словам, речь идет о предварительной фазе новой стратегической операции РФ на Балтике.

"Размывание границ и формирование неопределенности. Дальше последуют заявления о недостаточности для РФ "жизненного пространства". И будет новый ультиматум для НАТО",

– отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ начала гибридную войну против НАТО.