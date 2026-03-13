Россия хочет еще больше денег на войну: какое решение принял Кремль относительно «теневого флота»

Россия планирует существенно увеличить количество нефтяных танкеров, ходящих под ее флагом. Таким образом, Кремль пытается сохранить экспорт нефти в условиях усиления санкционного контроля и более частых задержаний судов, перевозящих российское сырье в обход ограничений. Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

По данным ведомства, Москва прибегла к такому шагу из-за все более жестких действий западных стран, которые в последние месяцы активно задерживают танкеры так называемого "теневого флота".

В разведке не исключают, что эти действия могут быть связаны и с координацией между Россией и Ираном. Речь идет о безопасном проходе судов через районы военной напряженности на Ближнем Востоке, где такие перевозки становятся все более рискованными.

В ближайшее время подсанкционная структура – Российский морской регистр судоходства планирует провести идентификацию и техническое освидетельствование примерно 80 танкеров. После этого суда намерены перерегистрироваться под российский флаг.

По информации разведки, эти танкеры принадлежат компаниям, зарегистрированным в разных странах. Больше судов связаны с юрисдикциями Сейшельские острова (35 танкеров), Китай (23), Азербайджан (13) и Самоа (8). Также среди владельцев есть компании из Вьетнама, Индии, ОАЭ и Маршалловых островов.

В украинской разведке полагают, что увеличение количества танкеров под российской регистрацией может облегчить размещение на них агентов российских спецслужб. Такие суда могут использоваться не только для обхода санкций, но и для разведывательной или диверсионной деятельности против стран Запада.

Особое внимание эксперты обращают на Балтийское море, через которое проходят более 40% морского экспорта российской нефти.

В разведке также напомнили об инциденте с танкером BELLA 1. В январе 2026 года судно, перевозившее нефть в интересах Ирана и Венесуэла, получило российскую регистрацию после того, как было разоблачено использование фальшивого флага Гайана.

По мнению украинских разведчиков, подобные схемы дают Кремлю дополнительные возможности использовать "теневой флот" в качестве инструмента гибридного давления на страны Европы и других западных партнеров.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин таки дождался своего: какое решение приняли США в отношении России.



