Росія хоче ще більше коштів на війну: яке рішення ухвалив Кремль щодо «тіньового флоту»

Росія планує суттєво збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під її прапором. Таким чином Кремль намагається зберегти експорт нафти в умовах посилення санкційного контролю та частіших затримань суден, що перевозять російську сировину в обхід обмежень. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, Москва вдалася до такого кроку через дедалі жорсткіші дії західних країн, які останніми місяцями активно затримують танкери так званого "тіньового флоту".

У розвідці не виключають, що ці дії можуть бути пов’язані і з координацією між Росія та Іран. Йдеться про безпечний прохід суден через райони військової напруженості на Близькому Сході, де такі перевезення стають дедалі ризикованішими.

Найближчим часом підсанкційна структура – Російський морський регістр судноплавства планує провести ідентифікацію та технічний огляд приблизно 80 танкерів. Після цього судна мають намір перереєструвати під російський прапор.

За інформацією розвідки, ці танкери належать компаніям, зареєстрованим у різних країнах. Найбільше суден пов’язані з юрисдикціями Сейшельські острови (35 танкерів), Китай (23), Азербайджан (13) та Самоа (8). Також серед власників є компанії з В'єтнам, Індія, ОАЕ та Маршаллові острови.

В українській розвідці вважають, що збільшення кількості танкерів під російською реєстрацією може полегшити розміщення на них агентів російських спецслужб. Такі судна можуть використовуватися не лише для обходу санкцій, а й для розвідувальної чи диверсійної діяльності проти країн Заходу.

Особливу увагу експерти звертають на Балтійське море, через яке проходить понад 40% морського експорту російської нафти.

У розвідці також нагадали про інцидент із танкером BELLA 1. У січні 2026 року судно, яке перевозило нафту в інтересах Ірану та Венесуела, отримало російську реєстрацію після того, як було викрито використання фальшивого прапора Гаяна.

На думку українських розвідників, подібні схеми дають Кремлю додаткові можливості використовувати "тіньовий флот" як інструмент гібридного тиску на країни Європи та інших західних партнерів.

