Россия хочет избежать новых финансовых санкций с помощью двух стран, – СМИ

Москва делает все возможное, чтобы укрепить дипломатические взаимоотношения с государствами, которые даже учитывая нынешние обстоятельства, в которых оказался путинский режим, готовы сотрудничать с Россией. Речь идет о таких мощных странах, как Китай и Саудовская Аравия. Эти же страны Россия использует не только, чтобы поддерживать свою экономику на плаву во время войны с Украиной, но и для того, чтобы отбить попытки Киева и его союзников еще больше изолировать Москву от мировой финансовой системы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, Москва разрабатывает тактику и цели для десятков запланированных встреч в преддверии октябрьского собрания Группы по борьбе с отмыванием грязных денег (ФАТФ), на котором, как ожидается Украина и ее союзники будут добиваться внесения РФ в черный список.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Россия была отстранена от членства в FATF после вторжения на Украину в феврале 2022 года, но до сих пор избегала включения в "черный список" этой организации. По правилам FATF, даже нескольких членов группы может быть достаточно, чтобы остановить принятие решений.

По информации Bloomberg, помимо стремления заблокировать будущие попытки включения в список, Россия сейчас надеется на то, что партнеры помогут ей восстановить членство в FATF.

"Российское правительство считает Китай и Саудовскую Аравию главными приоритетными странами, которые, по его мнению, могут не только помочь заблокировать новые попытки введения санкций, но и могут лоббировать других от имени Москвы", — пишет издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — а как же санкции: стали известны страны, которые передали РФ больше всего компонентов для оружия.

Также издание "Комментарии" сообщало – Евросоюз в текущем году намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России. И это при том, что блок на словах стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года.



