Россия и Иран подписали новые декларации: какова цель договоренностей

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл с визитом в Москву, где встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи министры заявили, что подписали декларации, которые помогут избегать санкций США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Иран и Россия подписали декларацию по обходу санкции. Фото из открытых источников

В начале переговоров Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран подписали совместную декларацию с министром иностранных дел Хосейном Абдоллахияном.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсации негативных последствий односторонних принудительных мер", — заявил Сергей Лавров.

По словам российского министра, такое сближение с Ираном позволит уйти от санкций США и их союзников.

"Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники внесли в замену дипломатии", — заявил Лавров.

Напомним, что после начала войны в Украине в 2014 году США и другие страны Запада ввели многочисленные санкции против России. Однако после полномасштабного вторжения в 2022 году Запад усилил санкционное давление в отношении Кремля. Россия возглавила позорный рейтинг стран по количеству санкций, обогнав бывшего лидера – Иран. В целом против России введено более 16 тыс. санкций, у Ирана около 4 тыс. Другие союзники России также попали в список: Сирия – 2,8 тыс., Северная Корея – 2,15 тыс. и Беларусь – около 1,5 тыс. санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского раскритиковали неэффективность санкций против России.

Также "Комментарии" писали, что россияне не могут вернуть самолет из Германии почти два года из-за санкций.