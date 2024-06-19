Россия и Северная Корея подписали соглашение: речь идет о нападении на одну из стран

Российский диктатор Владимир Путин совершил двухдневный визит в Северную Корею, где встретился с Ким Чен Ыном. В Пхеньяне оба лидера подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между странами.



Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Путин впервые за 24 года посетил Северную Корею и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. После подписания документов Путин заявил, что большинство из них занимали вопросы безопасности. По словам главы Кремля, Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с Северной Кореей в рамках нового соглашения.

Ким Чен Ын заявил, что договор носит одновременно оборонительный и мирный характер, который ускорит создание многополярного мира.

Издание Associated Press считает, что соглашения должны усилить связь между обеими странами и стать документом, удостоверяющим обязательства одной страны помогать другой в случае нападения.

"Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение о партнерстве, которое включает клятву о взаимной помощи, если любая из стран подвергается нападению", — пишет Associated Press.

Вместе с тем, издание указывает, что пока неизвестно, какая помощь должна предоставляться стране, подвергшейся нападению.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики из американского Института изучения войны объяснили, почему российский диктатор Владимир Путин приехал к руководителю КНДР Ким Чен Ыну. Глава Кремля пытается убедить или заставить Северную Корею присылать больше военной помощи России, которую она будет использовать в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина с хвалебными комментариями лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну за помощь России в войне против Украины.