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Россия из-за войны пересела на китайские грузовики: детали

Китайские грузовики заполонили рынок России

сегодня, 21:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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После войны в Украине китайские компании завоевали российский рынок грузовых и легковых автомобилей. Об этом, проанализировав данные АО "Электронный паспорт" о регистрации новых автомобилей, сообщил Минпромторг, передает портал "Комментарии".

Россия из-за войны пересела на китайские грузовики: детали

РФ увеличила экспорт автомобилей из Китая. Фото из открытых источников

Сообщается, что главный российский производитель КамАЗ стремительно лишается позиции. После начала войны западные компании прекратили поставки в Россию, но уход иностранных конкурентов (Man, Volvo, Mercedes, Renault, Scania, Iveco, Daf) не помог КамАЗу.

Отмечается, что по итогам года на автомобильном рынке РФ КамАЗ уступил лидерство китайской Sitrak в модельном зачете на гражданском рынке грузовых автомобилей. Тягач Sitrak C7H стал самым продаваемым грузовиком в России (19 684 автомобиля в год).

Как отмечает издание, к 2023 году первое место по продажам в РФ всегда занимали модели КамАЗа. По итогам года доля КамАЗа на рынке грузовых автомобилей сократилась до 20%, в то время как в 2022 году она составила 36%.

Китайская компания Sitrak вышла на российский рынок только во второй половине 2022 года. Тогда она продала в РФ 3462 автомобиля, охватив 4,1% рынка.

В 2023 году в России также продавались другие марки китайских автомобилей: Shacman продала 19 983 машины (доля на рынке – 14%), FAW продал 12 565 машин (9%).

По словам участников рынка, коммерческие заказчики выбирают китайские автомобили, потому что они ощутимо дешевле КамАЗа. Кроме того, китайские грузовики более легки в управлении копии привычных европейских автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский адепт Путина, актер телесериала "Интерны" Иван Охлобыстин предложил причислить к "лику святых" бывших предводителей "ДНР" Александра Захарченко, Арсена Павлова и Михаила Толстых. Все трое боевиков были ликвидированы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



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Источник: https://minpromtorg.gov.ru/storage/797ced43-043d-4b4e-b72b-3d36984adbc7/ssp-documents/c329f563-4050-4407-9f9d-c3274549976b/5b845e13-0bb1-49ad-af08-674175e99c4c.pdf
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