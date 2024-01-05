Россия из-за войны пересела на китайские грузовики: детали

После войны в Украине китайские компании завоевали российский рынок грузовых и легковых автомобилей. Об этом, проанализировав данные АО "Электронный паспорт" о регистрации новых автомобилей, сообщил Минпромторг, передает портал "Комментарии".

РФ увеличила экспорт автомобилей из Китая. Фото из открытых источников

Сообщается, что главный российский производитель КамАЗ стремительно лишается позиции. После начала войны западные компании прекратили поставки в Россию, но уход иностранных конкурентов (Man, Volvo, Mercedes, Renault, Scania, Iveco, Daf) не помог КамАЗу.

Отмечается, что по итогам года на автомобильном рынке РФ КамАЗ уступил лидерство китайской Sitrak в модельном зачете на гражданском рынке грузовых автомобилей. Тягач Sitrak C7H стал самым продаваемым грузовиком в России (19 684 автомобиля в год).

Как отмечает издание, к 2023 году первое место по продажам в РФ всегда занимали модели КамАЗа. По итогам года доля КамАЗа на рынке грузовых автомобилей сократилась до 20%, в то время как в 2022 году она составила 36%.

Китайская компания Sitrak вышла на российский рынок только во второй половине 2022 года. Тогда она продала в РФ 3462 автомобиля, охватив 4,1% рынка.

В 2023 году в России также продавались другие марки китайских автомобилей: Shacman продала 19 983 машины (доля на рынке – 14%), FAW продал 12 565 машин (9%).

По словам участников рынка, коммерческие заказчики выбирают китайские автомобили, потому что они ощутимо дешевле КамАЗа. Кроме того, китайские грузовики более легки в управлении копии привычных европейских автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский адепт Путина, актер телесериала "Интерны" Иван Охлобыстин предложил причислить к "лику святых" бывших предводителей "ДНР" Александра Захарченко, Арсена Павлова и Михаила Толстых. Все трое боевиков были ликвидированы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.