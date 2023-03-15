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Россия и ее союзники проводят совместные военные учения

Россия и ее союзники начинают военные учения в Оманском заливе.

сегодня, 13:40
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Автор:

Slava Kot

Военно-морские силы Российской Федерации, Китая и Ирана на этой неделе проводят совместные учения в Оманском заливе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Россия и ее союзники проводят совместные военные учения

Военные учения. Фото из открытых источников

Иран и Китай являются одними из крупнейших союзников России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Иран, также под значительными международными санкциями делится с РФ опытом избегать запретов, а также продает военную технику, применяемую на войне в Украине, в частности это дроны-камикадзе. Также поступала информация о другой военной технике, которую Россия купила за наличные деньги в Иране, чтобы избежать санкций. Оружие было отправлено на кораблях в РФ.


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Китай утверждает, что не поставляет оружие в Российскую Федерацию и открыто не поддерживает действия Путина. Однако, после полномасштабного вторжения Пекин увеличил импорт российской нефти и других ресурсов, чем наполняет бюджет РФ.

Теперь эти страны проведут совместные военные учения Security Bond-2023 в Оманском заливе.

"Эти учения помогут углубить практическое сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц... и влить позитивную энергию в региональный мир и стабильность", — заявили в Министерстве обороны КНР.

Подобные учения между РФ, Китаем и Ираном прошли в 2019 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны Европейского Союза призывают пересмотреть цену на российскую нефть. Польша, Литва и Эстония предлагает снизить верхний потолок цен на 15%.

Также "Комментарии" писали, что в Молдавии раскрыли планы Кремля по покорению государства. Москва к 2030 году должна была получить лояльное правительство в стране.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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