Россия корчит из себя миротворца: к чему немедленно призвала США и Иран

Кравцев Сергей
Кремль призвал Иран и США к переговорам и предупредил, что любое применение силы против Тегерана "будет иметь опасные последствия и приведет к хаосу на всем Ближнем Востоке". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, реагируя на заявление Трампа, который призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить соглашение о ядерном оружии, иначе ему грозит возможный удар со стороны США.
Агентство, которое цитирует Пескова, отмечает, что Москва наладила тесные связи с Ираном с начала полномасштабной войны в Украине. А в 2025 году стороны подписали 20-летний договор о стратегическом партнерстве.
