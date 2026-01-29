Россия корчит из себя миротворца: к чему немедленно призвала США и Иран

Кремль призвал Иран и США к переговорам и предупредил, что любое применение силы против Тегерана "будет иметь опасные последствия и приведет к хаосу на всем Ближнем Востоке". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, реагируя на заявление Трампа, который призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить соглашение о ядерном оружии, иначе ему грозит возможный удар со стороны США.

"Мы продолжаем призывать все стороны проявить сдержанность и отказаться от любого применения силы для решения вопросов. Очевидно, что потенциал для переговоров далеко не исчерпан... Мы должны сосредоточиться в первую очередь на механизмах переговоров. Любые силовые действия могут только создать хаос в регионе и привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации системы безопасности во всем регионе", – заявил Песков.

Агентство, которое цитирует Пескова, отмечает, что Москва наладила тесные связи с Ираном с начала полномасштабной войны в Украине. А в 2025 году стороны подписали 20-летний договор о стратегическом партнерстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — армия Ирана готова "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или в море, а опыт войны с Израилем в прошлом году позволит реагировать на угрозы эффективнее. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Также издание "Комментарии" сообщало – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сообщили США, что не позволят использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных военных операций против Ирана.



