Росія корчить із себе миротворця: до чого негайно закликала США та Іран

Кремль закликав Іран і США до переговорів і попередив, що будь-яке застосування сили проти Тегерана "матиме небезпечні наслідки і призведе до хаосу на всьому Близькому Сході". Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, реагуючи на заяву Трампа, який закликав Іран сісти за стіл переговорів і укласти угоду про ядерну зброю, інакше йому загрожує можливий удар з боку США.

"Ми продовжуємо закликати всі сторони проявити стриманість і відмовитися від будь-якого застосування сили для вирішення питань. Очевидно, що потенціал для переговорів далеко не вичерпаний... Ми повинні зосередитися в першу чергу на механізмах переговорів. Будь-які силові дії можуть лише створити хаос у регіоні та призвести до дуже небезпечних наслідків з точки зору дестабілізації системи безпеки в усьому регіоні", – заявив Пєсков.

Агентство, яке цитує Пєскова, зазначає, що Москва налагодила тісні зв'язки з Іраном із початку повномасштабної війни в Україні. А у 2025 році сторони підписали 20-річну угоду про стратегічне партнерство.

Читайте також на порталі "Коментарі" — армія Ірану готова "негайно та рішуче" відповісти на будь-яку агресію на землі, у повітрі чи в морі, а досвід війни з Ізраїлем минулого року дозволить реагувати на загрози ефективніше. Як передає портал "Коментарі", про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати повідомили США, що не дозволять використовувати свій повітряний простір та територію для можливих військових операцій проти Ірану.



