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Россия лопнет, как арбуз, и начнется это с Кавказа в ближайшее время, – Данилов

Алексей Данилов озвучил потенциальный сценарий неизбежного распада Российской Федерации

2 марта 2023, 23:27
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Автор:

Моесеенко Валентина

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада России в эфире национального телемарафона, пишет "Комментарии". Он вновь подчеркнул, что распад России неотвратим.

Россия лопнет, как арбуз, и начнется это с Кавказа в ближайшее время, – Данилов

Распад РФ начнется с середины страны

Комментируя заявление Кадырова и Путина о террористических актах, имея в виду сегодняшний инцидент в Брянской области, отметил, что Путин и Кадыров должны выяснять между собой, кто из них является большим террористом.


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"Война в территориях Российской Федерации продолжается уже годами. Просто на нее не обращали особого внимания и даже скрывали", — отмечает секретарь СНБО.

По словам Данилова, гражданская война в России началась с того, что некоторые регионы стремятся к независимости, ведь Россия безусловно – колониальная страна.

"Они не будут держать эти колонии, как они держали до этого времени", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО снова подчеркнул, что распад России будет неизбежен. Он также отметил, что это произойдет в ближайшее время. Также он призывает мероприятие готовиться к этому.

"Россия лопнет, как наш переспевший херсонский арбуз. И это будет в ближайшее время. и начнется все с Кавказа", – заявил Данилов.

На портале "Комментарии" говорилось, что Путин заговорил о потенциальном развале России и рассказал, каким возможно будущее россиян после распада.

Ранее писали "Комментарии", почему у Путина появились страхи о распаде РФ – как ускорить победу над агрессором. Ведь кремлевский вождь не верит, что в ближайшее время сможет победить в войне с Украиной, но позволить себе проиграть тоже не может.

Читайте на портале "Комментарии" — воюя в Украине, Кремль уничтожает Бурятию.



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