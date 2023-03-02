Россия лопнет, как арбуз, и начнется это с Кавказа в ближайшее время, – Данилов

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Моесеенко Валентина
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада России в эфире национального телемарафона, пишет "Комментарии". Он вновь подчеркнул, что распад России неотвратим.
Распад РФ начнется с середины страны
Комментируя заявление Кадырова и Путина о террористических актах, имея в виду сегодняшний инцидент в Брянской области, отметил, что Путин и Кадыров должны выяснять между собой, кто из них является большим террористом.
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По словам Данилова, гражданская война в России началась с того, что некоторые регионы стремятся к независимости, ведь Россия безусловно – колониальная страна.
Секретарь СНБО снова подчеркнул, что распад России будет неизбежен. Он также отметил, что это произойдет в ближайшее время. Также он призывает мероприятие готовиться к этому.
Ранее писали "Комментарии", почему у Путина появились страхи о распаде РФ – как ускорить победу над агрессором. Ведь кремлевский вождь не верит, что в ближайшее время сможет победить в войне с Украиной, но позволить себе проиграть тоже не может.
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