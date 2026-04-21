Россия на низком старте: Песков рассказал, какое решение Кремль с нетерпением ждет от Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия на низком старте: Песков рассказал, какое решение Кремль с нетерпением ждет от Киева

Дмитрий Песков подтвердил заинтересованность РФ возобновить транзит нефтепровода "Дружба"

21 апреля 2026, 12:43
Кравцев Сергей

Россия остается готовой возобновить транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Об этом в разговоре с российским пропагандистами заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. 

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что возобновление транзита нефти по "Дружбе" зависит исключительно от действий Киева.

Стоит отметить, ранее Венгрия неожиданно сигнализировала о готовности снять блокировку масштабного кредита Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро – решение может быть принято уже на ближайшей встрече послов ЕС. Однако Будапешт выставил четкое условие: разблокирование помощи напрямую зависит от возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Уходящий премьер-министр Виктор Орбан заявил, что получил через Брюссель информацию о возможном скором восстановлении прокачки нефти. По его словам, именно этот фактор станет ключевым для окончательного решения: "Если есть нефть – будут и деньги".

Ранее трубопровод был поврежден в результате атаки в конце января.

В Еврокомиссии подтвердили, что ведут переговоры с заинтересованными сторонами для возобновления поставок, подчеркивая: все страны ЕС обязаны выполнить декабрьские договоренности о выделении кредита Киеву.

При этом Bloomberg сообщал, что 21 апреля Украина планирует провести  технические испытания по транспортировке нефти через украинский участок нефтепровода "Дружба". Об этом 20 апреля проинформировало, ссылаясь на источники. 

Как отмечает издание, запуск "Дружбы" позволит возобновить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.




