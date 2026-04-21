Росія залишається готовою відновити транзит нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба". Про це у розмові з російським пропагандистами заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

При цьому прес-секретар Путіна уточнив, що відновлення транзиту нафти "Дружбою" залежить виключно від дій Києва.

Варто зазначити, що раніше Угорщина несподівано сигналізувала про готовність зняти блокування масштабного кредиту Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро – рішення може бути ухвалене вже на найближчій зустрічі послів ЄС. Однак Будапешт виставив чітку умову: розблокування допомоги безпосередньо залежить від відновлення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Віктор Орбан, що йде, заявив, що отримав через Брюссель інформацію про можливе швидке відновлення прокачування нафти. За його словами, саме цей фактор стане ключовим для остаточного рішення: "Якщо є нафта – будуть гроші".

Раніше трубопровід був пошкоджений внаслідок атаки наприкінці січня.

У Єврокомісії підтвердили, що ведуть переговори із зацікавленими сторонами для відновлення поставок, наголошуючи: всі країни ЄС зобов'язані виконати грудневі домовленості щодо виділення кредиту Києву.

При цьому Bloomberg повідомляв, що 21 квітня Україна планує провести технічні випробування щодо транспортування нафти через українську ділянку нафтопроводу "Дружба". Про це 20 квітня поінформувало з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, запуск "Дружби" дозволить відновити постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.



