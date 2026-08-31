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Россия начала новую атаку на Европу: заявление разведки РФ

Обвинения в диверсиях и кибератаках: Москва заявила о планах Запада сорвать выборы в России

31 августа 2026, 18:18
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Недилько Ксения

В Службе внешней разведки Российской Федерации заявили, что европейские государства и руководящие органы ЕС планируют нивелировать легитимность предстоящего голосования в Государственную думу. По версии российской стороны, международные учреждения уже подготовили соответствующую юридическую и медийную базу.

Россия начала новую атаку на Европу: заявление разведки РФ

Иллюстративное фото

"По имеющейся информации, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России, – утверждают в прессбюро СВР, – в связи с якобы "грубыми нарушениями во время их подготовки и проведения"".

В российском ведомстве убеждены, что европейские политики преследуют цель не просто выразить дипломатический протест, а полностью подорвать доверие к избирательному процессу внутри страны. Главной задачей Запада в Москве называют дискредитацию народного волеизъявления на всех этапах и уровнях кампании.

Для достижения этой цели европейские страны вроде бы привлекают Украину. В СВР отмечают, что во время состоявшегося в Париже заседания так называемой "коалиции желающих" европейские лидеры дали конкретные указания украинской стороне.

"Европейцы сориентировали киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак, — заявляют в российской разведке, — и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине России".

Как убеждают в спецслужбе оккупантов, цель цели спровоцировать дестабилизацию и посеять панические настроения среди граждан. Кроме того, в Москве считают, что это вынудит силовые структуры отвлечь внимание от безопасности непосредственно на избирательных участках.

Параллельно с этим, по данным СВР, иностранные аналитики и спецслужбы прорабатывают технологические угрозы. Согласно сообщению разведки, западные специалисты активно обсуждают с представителями Украины детальные планы по проведению масштабных кибератак, направленных на электронную инфраструктуру избирательной системы РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российское избирательное законодательство планируют переписать, чтобы заблокировать голосование эмигрантов в "недружественных странах".



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