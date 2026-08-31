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Росія почала нову атаку на Європу: заява розвідки РФ

Звинувачення у диверсіях та кібератаках: Москва заявила про плани Заходу зірвати вибори в Росії

31 серпня 2026, 18:18
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Недилько Ксения

У Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації заявили, що європейські держави та керівні органи ЄС наперед планують нівелювати легітимність майбутнього голосування до Державної думи. За версією російської сторони, міжнародні інституції вже підготували відповідну юридичну та медійну базу.

Росія почала нову атаку на Європу: заява розвідки РФ

Ілюстративне фото

"За наявною інформацією, після завершення електорального циклу ПАРЄ та Європарламент готуються випустити заяви про невизнання результатів виборів у Росії, — стверджують у пресбюро СВР, — у зв'язку з нібито "грубими порушеннями під час їх підготовки та проведення"".

У російському відомстві переконані, що європейські політики мають на меті не просто висловити дипломатичний протест, а повністю підірвати довіру до виборчого процесу всередині країни. Головним завданням Заходу у Москві називають дискредитацію народного волевиявлення на абсолютно всіх етапах і рівнях кампанії.

Для досягнення цієї мети європейські країни нібито залучають Україну. У СВР зазначають, що під час засідання так званої "коаліції охочих", яке відбулося в Парижі, європейські лідери дали конкретні вказівки українській стороні.

"Європейці зорієнтували київський режим на інтенсифікацію диверсійно-терористичних атак, — заявляють у російській розвідці, — та ударів по об'єктах як на звільнених російських територіях, так і в глибині Росії".

Як переконують у спецслужбі окупантів, такі дії мають на меті спровокувати дестабілізацію та посіяти панічні настрої серед громадян. Крім того, у Москві вважають, що це змусить силові структури відвернути увагу від безпеки безпосередньо на виборчих дільницях.

Паралельно з цим, за даними СВР, іноземні аналітики та спецслужби опрацьовують технологічні загрози. Згідно з повідомленням розвідки, західні фахівці наразі активно обговорюють із представниками України детальні плани щодо проведення масштабних кібератак, спрямованих на електронну інфраструктуру виборчої системи РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російське виборче законодавство планують переписати, щоб заблокувати голосування емігрантів у "недружніх країнах".



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