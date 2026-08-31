Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації заявили, що європейські держави та керівні органи ЄС наперед планують нівелювати легітимність майбутнього голосування до Державної думи. За версією російської сторони, міжнародні інституції вже підготували відповідну юридичну та медійну базу.
Ілюстративне фото
У російському відомстві переконані, що європейські політики мають на меті не просто висловити дипломатичний протест, а повністю підірвати довіру до виборчого процесу всередині країни. Головним завданням Заходу у Москві називають дискредитацію народного волевиявлення на абсолютно всіх етапах і рівнях кампанії.
Для досягнення цієї мети європейські країни нібито залучають Україну. У СВР зазначають, що під час засідання так званої "коаліції охочих", яке відбулося в Парижі, європейські лідери дали конкретні вказівки українській стороні.
Як переконують у спецслужбі окупантів, такі дії мають на меті спровокувати дестабілізацію та посіяти панічні настрої серед громадян. Крім того, у Москві вважають, що це змусить силові структури відвернути увагу від безпеки безпосередньо на виборчих дільницях.
Паралельно з цим, за даними СВР, іноземні аналітики та спецслужби опрацьовують технологічні загрози. Згідно з повідомленням розвідки, західні фахівці наразі активно обговорюють із представниками України детальні плани щодо проведення масштабних кібератак, спрямованих на електронну інфраструктуру виборчої системи РФ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російське виборче законодавство планують переписати, щоб заблокувати голосування емігрантів у "недружніх країнах".