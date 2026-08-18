Очільниця Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова виступила з ініціативою щодо суттєвого обмеження виборчих прав для громадян, які залишили межі держави. Під час інтерв'ю пропагандистській радіостанції "Комсомольская правда" посадовиця відкрито назвала емігрантів "зрадниками країни" і наголосила, що вони втратили моральне право впливати на політичні процеси всередині Росії.

Елла Памфілова

Російська чиновниця не стримувала емоцій у своїх висловлюваннях, вимагаючи негайного усунення незгодних від виборчого процесу.

"Я вважаю, що по їхав із країни, зрадив — пішов геть", — категорично висловилася керівниця ЦВК Росії.

На її переконання, чинне законодавство, що регулює волевиявлення російських громадян за кордоном, застаріло і потребує радикального перегляду, чим і мають зайнятися депутати нового скликання Державної думи.

Окрему увагу голова відомства приділила організації голосування на території держав, які офіційно визнані Кремлем "недружніми". За її словами, наразі розглядається доцільність відкриття там виборчих дільниць через можливі ризики.

"Що стосується недружніх [країн] — рекомендували послам звернутися до керівництва країн, чи забезпечать безпеку, — додала Памфілова. — Тому що ця публіка, яка втекла з країни, активізується".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора Псковський міський суд під головуванням судді Вікторії Малямової виніс жорсткий вирок заступнику голови опозиційної партії "Яблуко" Льву Шлосбергу. Політика засудили до 11 років і одного місяця позбавлення волі в колонії за його активність у соціальних мережах та публічні виступи, а саму партію виключили з бюлетеня.