Россия начала отправлять самолеты на ремонт в свой союзник

Из-за санкций Запада российская авиакомпания "Аэрофлот" начала производить ремонт своих самолетов в Иране. Первый самолет Airbus уже прибыл в Тегеран в начале апреля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Фото из открытых источников

Ремонтные работы российских самолетов будут производить специалисты иранского перевозчика Mahan Air. Представители компании "Аэрофлот" утверждают, что у иранцев "необходимая материальная база, сертификаты и большой опыт".

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В начале апреля российская авиакомпания "Аэрофлот" располагала 178 самолетами Airbus и Boeing. В декабре прошлого года Москва дала разрешение "каннибализации" самолетов, то есть удаление одних деталей машин для ремонта других. Также в РФ разрешили использовать неоригинальные компоненты для оставшихся в России самолетов.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину США и страны ЕС ввели ограничения для российских авиакомпаний. Таким образом, самолетам, которые находились в собственности "Аэрофлота", запретили совершать полеты в страны Евросоюза и их союзники. Также запретили экспорт товаров и технологий в РФ, используемые в аэрокосмической отрасли.

Следует отметить, что находящиеся в российском парке "Аэрофлота" самолеты находятся в собственности лизинговых компаний. После вторжения они потребовали вернуть самолеты из России, однако Кремль не поддерживает такое решение. Одна из компаний AerCap подала иск на сумму 3,5 млрд долларов из-за оставшихся в России самолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия ответила на запрос Польши по поводу отправки истребителей в Украину.

Также "Комментарии" писали о двух странах НАТО, подтвердивших наличие своих военных в Украине.