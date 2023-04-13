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Россия начала отправлять самолеты на ремонт в свой союзник

Из-за санкций США и Евросоюза Россия отправляет самолеты для ремонта в Иран.

сегодня, 19:40
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Автор:

Slava Kot

Из-за санкций Запада российская авиакомпания "Аэрофлот" начала производить ремонт своих самолетов в Иране. Первый самолет Airbus уже прибыл в Тегеран в начале апреля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия начала отправлять самолеты на ремонт в свой союзник

Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Фото из открытых источников

Ремонтные работы российских самолетов будут производить специалисты иранского перевозчика Mahan Air. Представители компании "Аэрофлот" утверждают, что у иранцев "необходимая материальная база, сертификаты и большой опыт".


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В начале апреля российская авиакомпания "Аэрофлот" располагала 178 самолетами Airbus и Boeing. В декабре прошлого года Москва дала разрешение "каннибализации" самолетов, то есть удаление одних деталей машин для ремонта других. Также в РФ разрешили использовать неоригинальные компоненты для оставшихся в России самолетов.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину США и страны ЕС ввели ограничения для российских авиакомпаний. Таким образом, самолетам, которые находились в собственности "Аэрофлота", запретили совершать полеты в страны Евросоюза и их союзники. Также запретили экспорт товаров и технологий в РФ, используемые в аэрокосмической отрасли.

Следует отметить, что находящиеся в российском парке "Аэрофлота" самолеты находятся в собственности лизинговых компаний. После вторжения они потребовали вернуть самолеты из России, однако Кремль не поддерживает такое решение. Одна из компаний AerCap подала иск на сумму 3,5 млрд долларов из-за оставшихся в России самолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия ответила на запрос Польши по поводу отправки истребителей в Украину.

Также "Комментарии" писали о двух странах НАТО, подтвердивших наличие своих военных в Украине.



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Источник: https://www.rbc.ru/business/10/04/2023/6433e50f9a794734270374a3?from=from_main_1
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