logo

BTC/USD

28280.94

ETH/USD

1812.41

LTC/USD

93.52

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия начала сотрудничать с Китаем для блокировки YouTube – Октагон
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия начала сотрудничать с Китаем для блокировки YouTube – Октагон

Видеосервис YouTube планируется заблокировать на территории Российской Федерации.

сегодня, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Кремль планирует заблокировать видеосервис YouTube до октября 2023 года. Техническую помощь по этому вопросу согласился оказать Китай после визита Си Цзиньпина в Москву в середине марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Октагон".

Россия начала сотрудничать с Китаем для блокировки YouTube – Октагон

Россияне хотят заблокировать YouTube Фото из открытых источников

По утверждению российского ресурса, в РФ прибыло около четырех десятков китайских специалистов. Они совместно с российскими специалистами должны создать и реализовать план блокировки ресурса YouTube. Китай имеет большой опыт по блокированию подобных ресурсов, ведь видеосервис в КНР заблокирован еще с 2009 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Китай находится в индексе свободы в последнем городе. В азиатском государстве заблокированы многие сайты, социальные сети, а также ведется наблюдение на форумах и в мессенджерах. Россия в списке индекса свободы также находится на последних позициях – шестая с конца.

После блокировок нескольких социальных сетей в России все больше появляются сообщения о возможности блокировки YouTube. В марте прошлого года Роскомнадзор обратился к владельцам YouTube с заявлением о прекращении "распространения угроз" в адрес жителей России, а действия администрации видеохостинга носят "террористический характер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном заявлении Министерства обороны Китая о сотрудничестве с российской армией. Представитель КНР сообщил о работе между обеими странами в сфере стратегической коммуникации, координации, регулярной организации совместного морского и воздушного патрулирования, а также усиления обмена информацией между странами.

Также "Комментарии" писали об искусственном интеллекте ChatGPT, который создал успешный экологический бизнес, а его владелец смог заработать за первые три дня в 78 раз больше, чем вложил в свой продукт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://octagon.media/novosti/v_moskvu_pribyla_gruppa_specialistov_po_kiberugrozam_iz_kitaya_gotovitsya_dorozhnaya_karta_po_blokirovki_youtube_v_rossii.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!