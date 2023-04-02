Россия начала сотрудничать с Китаем для блокировки YouTube – Октагон

Кремль планирует заблокировать видеосервис YouTube до октября 2023 года. Техническую помощь по этому вопросу согласился оказать Китай после визита Си Цзиньпина в Москву в середине марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Октагон".



Россияне хотят заблокировать YouTube Фото из открытых источников

По утверждению российского ресурса, в РФ прибыло около четырех десятков китайских специалистов. Они совместно с российскими специалистами должны создать и реализовать план блокировки ресурса YouTube. Китай имеет большой опыт по блокированию подобных ресурсов, ведь видеосервис в КНР заблокирован еще с 2009 года.

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Китай находится в индексе свободы в последнем городе. В азиатском государстве заблокированы многие сайты, социальные сети, а также ведется наблюдение на форумах и в мессенджерах. Россия в списке индекса свободы также находится на последних позициях – шестая с конца.

После блокировок нескольких социальных сетей в России все больше появляются сообщения о возможности блокировки YouTube. В марте прошлого года Роскомнадзор обратился к владельцам YouTube с заявлением о прекращении "распространения угроз" в адрес жителей России, а действия администрации видеохостинга носят "террористический характер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном заявлении Министерства обороны Китая о сотрудничестве с российской армией. Представитель КНР сообщил о работе между обеими странами в сфере стратегической коммуникации, координации, регулярной организации совместного морского и воздушного патрулирования, а также усиления обмена информацией между странами.

Также "Комментарии" писали об искусственном интеллекте ChatGPT, который создал успешный экологический бизнес, а его владелец смог заработать за первые три дня в 78 раз больше, чем вложил в свой продукт.