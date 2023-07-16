Россия начинает совместные военные учения с Китаем: что известно

16 июля Китайская морская флотилия отправилась из порта Циндао, чтобы присоединиться к военно-морским и воздушным силам РФ в Японском море для участия в военных учениях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Китая.

Россия начинает совместные военные учения с Китаем (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что обучение под кодовым названием "Север/Взаимодействие-2023" является расширением военного сотрудничества между Китаем и Россией после полномасштабного вторжения Кремля в Украину. Официально обучение якобы направлено на "обеспечение безопасности стратегических водных путей". Следовательно, флотилия Китая в составе 5 боевых кораблей и 4 корабельных вертолетов вышла из восточного порта Циндао и встретится с кремлевской армией в "заранее оговоренном районе".

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Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай реагирует на критику НАТО и предупреждает о "решительном ответе". Китай заявил, что отвергает обвинения стран НАТО, обнародованных в коммюнике перед началом саммита в Литве. Члены НАТО резко высказались в отношении Китая. В НАТО отметили, что Пекин использует различные факторы своего влияния, в том числе военные, политические и экономические. Кроме того, КНР остается непонятной относительно наращивания военного потенциала в регионе. Представители Китая сообщают, что заявления, сделанные НАТО, неправильны в отношении политики и позиции КНР. А также добавляют, что Альянс игнорирует основные факты, чем намеренно дискредитирует Пекин. Китай также подверг критике НАТО за расширение своего влияния на Азиатско-тихоокеанский регион. Пекин предупредил, что любые движения НАТО к востоку встретят "решительный ответ". НАТО и Япония проводят консультации по открытию офиса альянса в азиатской стране.