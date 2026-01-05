Россия нашла лазейку для экспорта СПГ: детали

Россия продолжает находить способы обхода американских санкций в сфере экспорта сжиженного природного газа. Поставки СПГ с подсанкционного проекта Arctic LNG 2 фактически держатся на одном специализированном судне, способном работать в экстремальных арктических условиях. Об этом сообщает Bloomberg.

Танкер ледокольного класса. Фото: из открытых источников

По данным издания, 5 января к терминалу завода Arctic LNG 2 пришвартовался танкер Christophe De Margerie, находящийся под санкциями США. Сам проект попал под ограничения еще во времена президентства Джозефа Байдена. Этот газовоз является уникальным: он единственный в российском торговом флоте способен круглогодично проходить через тяжелые льды без сопровождения ледокола.

Зимой лед вокруг Arctic LNG 2 становится настолько плотным, что обычные суда не могут приблизиться к терминалу. В декабре 2025 года один из танкеров и вовсе не смог подойти к заводу. В отличие от них Christophe De Margerie, построенный по стандарту Arc7, рассчитан на работу в суровых арктических условиях, недоступных для традиционных газовозов.

Как отмечает Bloomberg, судно уже доставило две партии СПГ с Arctic LNG 2 в хранилище Saam в Мурманской области. Далее газ перегружается на обычные танкеры и отправляется в Китай, который остается единственным известным покупателем российского подсанкционного СПГ.

Эксперты указывают, что такая схема, вероятно, будет действовать до открытия восточного морского маршрута летом, когда ледовая обстановка станет более благоприятной. Продолжение экспорта дает Москве временную поддержку на фоне ужесточения западных ограничений и утраты европейского рынка.

Именно наличие Christophe De Margerie позволяет Arctic LNG 2 продолжать работу, пусть и лишь на четверть проектной мощности. Сейчас Россия также перебрасывает с Дальнего Востока еще одно судно ледового класса – танкер "Алексей Косыгин", который должен усилить возможности проекта по вывозу СПГ.

