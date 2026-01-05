logo

BTC/USD

93055

ETH/USD

3179.63

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия нашла лазейку для экспорта СПГ: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия нашла лазейку для экспорта СПГ: детали

Подсанкционный Arctic LNG 2 продолжает поставки газа в Китай через Арктику

5 января 2026, 13:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия продолжает находить способы обхода американских санкций в сфере экспорта сжиженного природного газа. Поставки СПГ с подсанкционного проекта Arctic LNG 2 фактически держатся на одном специализированном судне, способном работать в экстремальных арктических условиях. Об этом сообщает Bloomberg.

Россия нашла лазейку для экспорта СПГ: детали

Танкер ледокольного класса. Фото: из открытых источников

По данным издания, 5 января к терминалу завода Arctic LNG 2 пришвартовался танкер Christophe De Margerie, находящийся под санкциями США. Сам проект попал под ограничения еще во времена президентства Джозефа Байдена. Этот газовоз является уникальным: он единственный в российском торговом флоте способен круглогодично проходить через тяжелые льды без сопровождения ледокола.

Зимой лед вокруг Arctic LNG 2 становится настолько плотным, что обычные суда не могут приблизиться к терминалу. В декабре 2025 года один из танкеров и вовсе не смог подойти к заводу. В отличие от них Christophe De Margerie, построенный по стандарту Arc7, рассчитан на работу в суровых арктических условиях, недоступных для традиционных газовозов.

Как отмечает Bloomberg, судно уже доставило две партии СПГ с Arctic LNG 2 в хранилище Saam в Мурманской области. Далее газ перегружается на обычные танкеры и отправляется в Китай, который остается единственным известным покупателем российского подсанкционного СПГ.

Эксперты указывают, что такая схема, вероятно, будет действовать до открытия восточного морского маршрута летом, когда ледовая обстановка станет более благоприятной. Продолжение экспорта дает Москве временную поддержку на фоне ужесточения западных ограничений и утраты европейского рынка.

Именно наличие Christophe De Margerie позволяет Arctic LNG 2 продолжать работу, пусть и лишь на четверть проектной мощности. Сейчас Россия также перебрасывает с Дальнего Востока еще одно судно ледового класса – танкер "Алексей Косыгин", который должен усилить возможности проекта по вывозу СПГ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Балтия дала жесткий сигнал Трампу: какое заявление США вывело из себя европейцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости