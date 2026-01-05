Росія знайшла лазівку для експорту СПГ: деталі

Росія продовжує знаходити способи обходу американських санкцій у сфері експорту зрідженого газу. Постачання СПГ з підсанкціонного проекту Arctic LNG 2 фактично тримаються на одному спеціалізованому судні, здатному працювати в екстремальних арктичних умовах. Про це повідомляє Bloomberg.

Танкер криголамного класу. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, 5 січня до терміналу заводу Arctic LNG 2 пришвартувався танкер Christophe De Margerie, який перебуває під санкціями США. Сам проект потрапив під обмеження ще за часів президентства Джозефа Байдена. Цей газовоз є унікальним: він єдиний у російському торговому флоті здатний цілий рік проходити через важкі льоди без супроводу криголаму.

Взимку крига навколо Arctic LNG 2 стає настільки щільною, що звичайні судна не можуть наблизитися до терміналу. У грудні 2025 року один із танкерів і зовсім не зміг підійти до заводу. На відміну від них, Christophe De Margerie, побудований за стандартом Arc7, розрахований на роботу в суворих арктичних умовах, недоступних для традиційних газовозів.

Як зазначає Bloomberg, судно вже доставило дві партії СПГ із Arctic LNG 2 у сховище Saam у Мурманській області. Далі газ перевантажується на звичайні танкери та вирушає до Китаю, який залишається єдиним відомим покупцем російського підсанкціонного СПГ.

Експерти вказують, що така схема, ймовірно, діятиме до відкриття східного морського маршруту влітку, коли льодова ситуація стане більш сприятливою. Продовження експорту дає Москві тимчасову підтримку на тлі посилення західних обмежень та втрати європейського ринку.

Саме наявність Christophe De Margerie дозволяє Arctic LNG 2 продовжувати роботу нехай і лише на чверть проектної потужності. Наразі Росія також перекидає з Далекого Сходу ще одне судно льодового класу – танкер "Олексій Косигін", який має посилити можливості проекту з вивезення СПГ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Балтія дала жорсткий сигнал Трампу: яка заява США вивела із себе європейців.



