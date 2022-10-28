Россия назначила торговца кокаином правозащитником в Общественной палате

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Ярошенко членом российской общественной палаты. Об этом сообщает украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на соответствующий документ, появившийся на правительственном сайте Российской Федерации.

Константин Ярошенко. Фото из открытых источников

Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в рамках операции Relentless. Тогда Константина Ярошенко прилетел в качестве пилота самолета в Либерию для подписания нового контракта. Через 10 дней спецслужбы африканской страны арестовали его, а через несколько недель передали в США, где он отбывал свое заключение. Следствие установило, что Ярошенко должен был перевести крупную партию кокаина из Либерии.

Кроме того, либерийские спецслужбы установили сеть наркоторговцев, которая должна была вывести из страны несколько партий кокаина весом около 4 тонн на общую стоимость более 100 млн. долларов.

В апреле 2022 г. был осуществлен обмен между США и Россией. Американская сторона получила своего студента Тревора Рида, а РФ соответственно Константина Ярошенко. Теперь российский летчик будет следить за работой властей в Общественной палате.

Фото указа Путина можно просмотреть ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планирует провести ядерные учения. Об этом власти РФ сообщили США в официальном сообщении.

Также "Комментарии" писали о том, что США сократило срок поставки ядерного тактического оружия в Европу. Первоначально была утверждена дата в начале весны 2023 года, но из-за постоянного давления Путина НАТО ускорило процесс. Теперь бомбы должны быть доставлены до конца года.





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