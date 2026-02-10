Россия назвала ключевое условие мирного договора для окончания войны в Украине

Рубрики
Россия заявила о ключевом условии, без которого, по ее версии, мирное урегулирование войны против Украины невозможно. По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Грушка, речь идет о предоставлении гарантий безопасности для РФ, которые должны стать "основой любых окончательных договоренностей".
Александр Грушко. Фото из открытых источников
Александр Грушко в интервью российским СМИ заявил, что решающим фактором заключения мирного соглашения об окончании войны в Украине остаются интересы самой России.
По его словам, это условие России фактически игнорируется лидерами Европейского союза. Кроме того, Грушко уточнил, что под гарантиями безопасности для РФ он подразумевает несколько принципиальных пунктов. В итоге представитель МИД РФ повторил ультимативные требования Кремля по отношению к Украине.
По его словам, под гарантиями безопасности для России подразумеваются следующие условия: исключение перспективы вступления Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных военных контингентов, а также заверение, что Украина не станет, по словам Москвы, "плацдармом для борьбы с Россией". В то же время, российская сторона заявляет, что не возражает против возможного членства Украины в Европейском союзе.
Среди других требований Россия часто повторяет уменьшение численности украинской армии, признание временно оккупированных территорий Украины за Россией, а также продвигает изменения к статусу русского языка и церкви.
