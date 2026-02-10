Россия назвала ключевое условие мирного договора для окончания войны в Украине

Россия заявила о ключевом условии, без которого, по ее версии, мирное урегулирование войны против Украины невозможно. По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Грушка, речь идет о предоставлении гарантий безопасности для РФ, которые должны стать "основой любых окончательных договоренностей".

Александр Грушко. Фото из открытых источников

Александр Грушко в интервью российским СМИ заявил, что решающим фактором заключения мирного соглашения об окончании войны в Украине остаются интересы самой России.

"Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение – это, конечно, интересы безопасности России. Без этого ни одно мирное соглашение невозможно", — сказал Грушко.

По его словам, это условие России фактически игнорируется лидерами Европейского союза. Кроме того, Грушко уточнил, что под гарантиями безопасности для РФ он подразумевает несколько принципиальных пунктов. В итоге представитель МИД РФ повторил ультимативные требования Кремля по отношению к Украине.

По его словам, под гарантиями безопасности для России подразумеваются следующие условия: исключение перспективы вступления Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных военных контингентов, а также заверение, что Украина не станет, по словам Москвы, "плацдармом для борьбы с Россией". В то же время, российская сторона заявляет, что не возражает против возможного членства Украины в Европейском союзе.

Среди других требований Россия часто повторяет уменьшение численности украинской армии, признание временно оккупированных территорий Украины за Россией, а также продвигает изменения к статусу русского языка и церкви.

