Росія назвала ключову умову мирного договору щодо закінчення війни в Україні

Росія заявила про ключову умову, без якої, за її версією, мирне врегулювання війни проти України є неможливим. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, йдеться про надання гарантій безпеки для РФ, які мають стати "основою будь-яких остаточних домовленостей".

Олександр Грушко. Фото з відкритих джерел

Олександр Грушко в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що вирішальним фактором укладання мирної угоди про закінчення війни в Україні залишаються інтереси самої Росії.

"Ми визнаємо, що мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключове значення – це, звичайно, інтереси безпеки Росії. Без цього жодна мирна угода неможлива", — сказав Грушко.

За його словами, ця умова від Росії фактично ігнорується лідерами Європейського союзу. Крім того, в Грушко уточнив, що під гарантіями безпеки для РФ він має на увазі кілька принципових пунктів. У підсумку представник МЗС РФ повторив ультимативні вимоги Кремля щодо України.

За його словами, під гарантіями безпеки для Росії маються на увазі такі умови: виключення перспективи вступу України до НАТО, відмова від розміщення на її території іноземних військових контингентів, а також запевнення, що Україна не стане, за словами Москви, "плацдармом для боротьби з Росією". Водночас російська сторона заявляє, що не заперечує проти можливого членства України в Європейському союзі.

Зауважимо, що серед інших вимог Росія часто повторює зменшення чисельності української армії, визнання тимчасово окупованих територій України за Росією, а також просуває зміни до статусу російської мови та церкви.

