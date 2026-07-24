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«Россия не Иран»: Арестович назвал главную слабость Кремля, которая может обрушить экономику

Пожары на складах Wildberries и Ozon послужили поводом для громкого заявления о критической уязвимости российской промышленности и военно-промышленного комплекса

24 июля 2026, 11:35
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Кравцев Сергей

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что масштабные пожары на логистических объектах Wildberries и Ozon в России демонстрируют не случайность отдельных инцидентов, а фундаментальную проблему российской модели развития. Соответствующую оценку он обнародовал в своих социальных сетях.

«Россия не Иран»: Арестович назвал главную слабость Кремля, которая может обрушить экономику

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По мнению Арестовича, распространенное сравнение России с Ираном ошибочно. Он отмечает, что Иран десятилетиями готовился к возможным воздушным ударам, рассредоточивая производства, дублируя критические объекты и создавая подземную инфраструктуру. В то же время Россия, по его словам, строила экономику на принципах максимальной централизации исходя из предположения, что масштабных ударов по ее территории не будет.

Именно поэтому, считает Арестович, российская промышленность стала очень уязвимой. Большие производственные комплексы, логистические хабы и предприятия оборонной отрасли часто выполняют уникальные функции без полноценных резервных площадок. В случае их поражения восстановление может занять месяцы или даже годы.

Особое внимание он обратил на структуру российского военно-промышленного комплекса, где некоторые заводы остаются монополистами в производстве критически важных компонентов. По его мнению, именно такая модель создает стратегическую слабость, ведь потеря одного предприятия способна разорвать всю производственную цепь.

Алексей Арестович также утверждает, что для устранения этой проблемы России пришлось фактически перестроить собственную экономическую модель, создав разветвленную систему дублирования производств. В условиях войны, по его мнению, реализовать такую задачу практически невозможно.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские удары по логистическим центрам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries стали одним из самых чувствительных эпизодов войны для россиян. Как пишет The Wall Street Journal, впервые за долгое время последствия боевых действий напрямую затронули повседневную жизнь миллионов россиян, регулярно пользующихся сервисом.




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