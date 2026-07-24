«Росія не Іран»: Арестович назвав головну слабкість Кремля, яка може обвалити економіку

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що масштабні пожежі на логістичних об'єктах Wildberries та Ozon у Росії демонструють не випадковість окремих інцидентів, а фундаментальну проблему російської моделі розвитку. Відповідну оцінку він оприлюднив у своїх соціальних мережах.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

На думку Арестовича, поширене порівняння Росії з Іраном є хибним. Він зазначає, що Іран десятиліттями готувався до можливих повітряних ударів, розосереджуючи виробництва, дублюючи критичні об'єкти та створюючи підземну інфраструктуру. Водночас Росія, за його словами, будувала економіку на принципах максимальної централізації, виходячи з припущення, що масштабних ударів по її території не буде.

Саме тому, вважає Арестович, російська промисловість стала надзвичайно вразливою. Великі виробничі комплекси, логістичні хаби та підприємства оборонної галузі часто виконують унікальні функції, не маючи повноцінних резервних майданчиків. У разі їхнього ураження відновлення може тривати місяцями або навіть роками.

Особливу увагу він звернув на структуру російського військово-промислового комплексу, де окремі заводи залишаються монополістами у виробництві критично важливих компонентів. На його переконання, саме така модель створює стратегічну слабкість, адже втрата одного підприємства здатна розірвати весь виробничий ланцюг.

Олексій Арестович також стверджує, що для усунення цієї проблеми Росії довелося б фактично перебудувати власну економічну модель, створивши розгалужену систему дублювання виробництв. В умовах війни, на його думку, реалізувати таке завдання практично неможливо.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські удари по логістичним центрам найбільшого російського маркетплейсу Wildberries стали одним із найчутливіших епізодів війни для росіян. Як пише The Wall Street Journal, вперше за довгий час наслідки бойових дій безпосередньо торкнулися повсякденного життя мільйонів росіян, які регулярно користуються сервісом.



