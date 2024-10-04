Россия не может самостоятельно ремонтировать самолеты: какая страна обслуживает авиацию РФ

Российская авиакомпания iFly получила отремонтированный самолет Airbus A330, прошедший техническое обслуживание в Иране. Причиной тому стала неспособность России самостоятельно ремонтировать самолеты из-за санкций Запада.



Российский пассажирский самолет. Фото из открытых источников

В конце сентября из Тегерана в московский аэропорт "Внуково" прибыл самолет, применяемый для внутренних рейсов в России. Россия отправила его в Иран из-за санкций Запада, которые ограничили доступ РФ к ремонту, а также продажи деталей для ремонта пассажирских самолетов.

Это стало очередным примером зависимости России от иностранных сервисных центров для поддержки своей авиации. Несмотря на то, что у России есть собственные возможности в обслуживании самолетов Airbus, некоторые специализированные операции, например ремонт шасси, требуют технологических знаний, которыми не обладают российские специалисты. В результате Россия вынуждена обращаться за помощью в Иран, куда с прошлого года начала отправлять пассажирские самолеты.

Сам Иран воспользовался ослаблением санкций Запада при подписании ядерного соглашения в 2015 году и построил в стране центры ремонта самолетов Airbus.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия требует компенсации от Канады на 100 миллионов долларов. Российская авиакомпания "Волга-Днепр" объявила о начале арбитражного разбирательства дела в связи с арестом самолета Ан-124-100, который с 27 февраля 2022 года стоит в международном аэропорту в Торонто. Кроме того, Россия также не может вернуть самолет из Германии, попавший в похожую ситуацию и заблокированный в местном аэропорту из-за санкций.

Также "Комментарии" писали о таинственных рейсах в Минск. В столице Беларуси приземлились четыре пассажирских самолета.