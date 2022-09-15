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Россия не платит пенсии более четырем тысячам граждан

РФ не перечислила деньги на пенсии определенной категории гражданам Эстонии.

15 сентября 2022, 23:23
Автор:

Slava Kot
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Россия не перечислила эстонскому учреждению социальной защиты деньги для выплаты пенсий гражданам Эстонии, имеющим право на российскую пенсию, сообщает ERR.

Россия не платит пенсии более четырем тысячам граждан

Россия не платит пенсии более четырем тысячам граждан. Фото из открытых источников

Как пояснила руководитель отдела выплат Кати Кумнык, между Эстонией и Россией существует договоренность, что определенные категории граждан Эстонии могут получать российскую пенсию после предоставления всех необходимых документов в учреждения РФ. Таких граждан в Эстонии насчитывается 4061 человек. Именно им Российская Федерация не заплатила деньги.

По информации отдела выплат, Россия пыталась несколько раз совершить соответствующий платеж, но средства так и не были получены. Таким образом, пенсионеры, которые на них рассчитывали, также остались без денег.

Эстонские власти заявили, что они не собираются платить пенсии этим гражданам вместо России, ведь Эстония заплатила денежные выплаты пенсионерам, находящимся на территории РФ. Таким образом, Эстония выполнила свой договор и перечислила деньги.

Кати Кумник добавила, что 83% пенсионеров получают обе пенсии, сумма которых вместе составляет 519 евро, тогда как остальные 17%, или 677 граждан рассчитывает на российские деньги – 79 евро. Также руководитель отдела добавила, что человек, получающий денежное вознаграждение в размере меньше национальной пенсии (275,34 евро) имеет возможность обратиться в социальные учреждения для получения дополнительных компенсационных средств.

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Источник: https://news.err.ee/1608714334/russian-pensioners-in-estonia-have-not-received-q3-pension
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