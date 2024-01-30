Россия не вернет Курилы: Медведев ответил на предложение Японии

Заместитель председателя Совета Федерации РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев сделал новое заявление с угрозами. В этот раз в сторону Японии. В своем Х он написал, что северные территории никогда не вернутся в Японию, потому что это якобы "Россия".

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Так кремлевская марионетка отреагировала на предложение японского премьера Фумио Кисиды о мирном договоре с РФ при обсуждении судьбы Курил.



Самоуверенный Медведев заявил, что территориальный вопрос якобы закрыт "раз и навсегда в соответствии с конституцией России".



Кроме этого, Россия планирует разместить на Северных территориях новые виды вооружения, потому что РФ, по словам Медведева, "наплевать на чувства японцев".



"Курильские острова будут активно осваиваться, и параллельно будет расти их стратегическая роль, в том числе с размещением там новых вооружений. Нам наплевать на "чувства японцев" по отношению к так называемым "Северным территориям", — написал Медведев.



А потом кремлевский политик сделал безумное заявление и предложил несогласным с "решением" России японцам "сделать сепуку".



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев заявил, что войны не избежать. В США отреагировали на возможные попытки России захотеть вернуть Аляску и заявили, что Путин "не получит" эти земли. На такие слова отреагировал Дмитрий Медведев, саркастически пригрозивший войной Соединенным Штатам.



Представителя Госдепа Веданта Пателя спросили на брифинге о возможности России вернуть Аляску указав на якобы соответствующий указ Путина. Патель сделал заявление от правительства США со словами, что президент России Владимир Путин "точно не получит его (Аляску) назад". На такие слова отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, странным сообщением о невозможности избежать войны.

