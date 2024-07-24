Россия недовольна решением Франции: Захарова жалуется на паранойю

Франция отказала российским журналистам в аккредитации на Олимпийских играх и объяснила такое решение мерами безопасности. Представитель МИД РФ Мария Захарова бурно отреагировала на такие заявления Парижа и заявила о "паранойе" со стороны Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на брифинге и прокомментировала решение Франции не пускать российских представителей медиа в Олимпийские игры в Париже.

"Это паранойя. Настоящая. Вот когда формулируют это таким образом, что не пускают журналистов на освещение мероприятия, где находятся тысячи других журналистов, это паранойя, я считаю", — сказала Захарова.

Напомним, что 22 июля организационный комитет Олимпийских игр направил российским СМИ сообщение об отказе в аккредитации. Как пояснили организаторы Олимпиады, это было обусловлено решением французских властей. Кроме того, российские журналисты жалуются, что Франция отказывает им в шенгенской визе из-за угрозы безопасности европейских стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французская полиция задержала в Париже гражданина России. Он обвиняется в "разведывательной деятельности на иностранное государство с целью спровоцировать военные действия во Франции". Французские СМИ, ссылаясь на источники в полиции, указывают, что 40-летний россиянин готовил пророссийские операции в Париже во время проведения Олимпиады.

Также "Комментарии" писали, что во Францию на Олимпийские игры поедет рекордно низкое количество спортсменов из РФ. Кроме того, российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом.