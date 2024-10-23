Стало известно, почему на самом деле Китай и Индия принимают участие в саммите БРИКС

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Ткачик Олеся
БРИКС сегодня – это исключительно декларативная структура, в ней нет экономики и в ней невозможна общая единая глобальная политика в силу противоречий в целях стран-участниц, считает политолог Вадим Денисенко.
Саммит БРИКС
Эксперт подчеркивает, что главный вопрос этого саммита – разговоры о создании финансового инструмента альтернативного доллару на базе национальных валют.
Впрочем, говорит Денисенко, это возможно только в том случае, если Китай будет превращать себя в глобального финансового игрока, альтернативного доллару. На это Россия в принципе повлиять не может, ведь 80-85% валютных расчетов РФ – это юань, добавил он.
Кроме того, он считает, что премьер Нарендра Моди поехал на саммит БРИКС, потому что Индии нужна дешевая нефть и коридор Север-Юг, который сейчас испытывает серьезные проблемы, связанные с усложнением ситуации обострения противостояния Иран-Израиль.
Денисенко считает, что Индия играет в перспективу плюс 20 лет и хочет превратиться в глобального игрока в середине 21 века. И дешевая российская нефть – один из элементов этой стратегии.
Денисенко предположил, что единственным достижением саммита БРИКС для РФ будет то, что кремлевский диктатор Владимир Путин продемонстрирует, что он не в изоляции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему на саммит БРИКС в Казань поехал генсек ООН Антониу Гуттериш.
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