Стало известно, почему на самом деле Китай и Индия принимают участие в саммите БРИКС

БРИКС сегодня – это исключительно декларативная структура, в ней нет экономики и в ней невозможна общая единая глобальная политика в силу противоречий в целях стран-участниц, считает политолог Вадим Денисенко.

Саммит БРИКС

Эксперт подчеркивает, что главный вопрос этого саммита – разговоры о создании финансового инструмента альтернативного доллару на базе национальных валют.

Впрочем, говорит Денисенко, это возможно только в том случае, если Китай будет превращать себя в глобального финансового игрока, альтернативного доллару. На это Россия в принципе повлиять не может, ведь 80-85% валютных расчетов РФ – это юань, добавил он.

"Что касается Украины, Китай и дальше будет продвигать свой мирный план, ожидая переговоров с США. Собственно время проведения самого саммита — за две недели до выборов в США, не предусматривает каких-либо решений по Украине", — добавил Денисенко.

Кроме того, он считает, что премьер Нарендра Моди поехал на саммит БРИКС, потому что Индии нужна дешевая нефть и коридор Север-Юг, который сейчас испытывает серьезные проблемы, связанные с усложнением ситуации обострения противостояния Иран-Израиль.

Денисенко считает, что Индия играет в перспективу плюс 20 лет и хочет превратиться в глобального игрока в середине 21 века. И дешевая российская нефть – один из элементов этой стратегии.

"Украина в этой игре особой роли для индусов не играет", — добавил эксперт.

Денисенко предположил, что единственным достижением саммита БРИКС для РФ будет то, что кремлевский диктатор Владимир Путин продемонстрирует, что он не в изоляции.

Никаких других решений там не будет. И главное, у БРИКС нет никаких шансов на то, чтобы сейчас превратиться в политический или военно-политический союз", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему на саммит БРИКС в Казань поехал генсек ООН Антониу Гуттериш.



