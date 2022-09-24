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Россия обвинила США в игре с огнем и становлении диктатуры

Россия снова делает странные заявления на заседании ООН.

сегодня, 21:49
Автор:

Slava Kot
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, резко высказался в сторону США. Критика Лаврова была направлена на позиции США относительно ситуации между Тайванем и Китаем. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Россия обвинила США в игре с огнем и становлении диктатуры

Сергей Лавров обвинил США в игре с огнем и становлении диктатуры. Фото с открытых источников

Российский дипломат сказал, что руководство Соединенных штатов Америки во главе с Джо Байденом играет с огнем, ведь поддерживает непризнанный Тайвань. Кроме того, США несколько раз озвучивали, что в случае вторжения Китая на территорию Тайваня они будут защищать последних.

Также Сергей Лавров в своем обращении добавил, что Белый дом стремится посредством санкций покорить весь мир и сделать из него свой собственный двор. Эта критика США от российского представителя уже касалась его страны. Такие действия Вашингтона Лавров называет диктатурой.

Это чистая, неподдельная диктатура или попытка ее навязать, – озвучил свои мысли на Генассамблее Сергей Лавров.

США ввели и продолжают устанавливать новые санкции против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля. Кроме того, руководство Вашингтона до сих пор держит санкции в отношении дружественного для России Ирана, поставляющего РФ дроны для войны в Украине. Именно эти дроны представляют чрезвычайную опасность на фронте для украинских войск.

Интересно, что ранее на Генассамблее ООН выступал китайский представитель Ван И, заявивший , что войну в Украине нужно решить мирным путем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о еще одном странном заявлении в ООН от российского представителя. Он сказал, что поставки оружия в Украину создают опасность для всего мира.

Также "Комментарии" писали, что бывший чемпион бокса, а теперь российский депутат, тоже сделал неоднозначное заявление о крахе Европы.




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Источник: https://www.reuters.com/world/russias-lavrov-accuses-washington-playing-with-fire-around-taiwan-2022-09-24/
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