Россия обвиняет США в распространении фейковых новостей о войне в Украине

Кремль требует от американского посольства в Москве прекратить распространять якобы фейковые новости о войне в Украине. Россия пригрозила выслать дипломатов США из своей страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Посол США в Москве Лин Трейси. Фото из открытых источников

В конце января 2023 года в Россию прибыл новый посол США Линн Трейси. Американскому дипломату министерство иностранных дел РФ сразу сообщило, что Трейси должна строго соблюдать законодательство России, когда будет делать какие-либо заявления о войне в Украине.

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Как утверждают в российских СМИ 7 февраля в посольство США в Москве была отправлена нота с требованием прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

"Москва не намерена мириться с бешеной антироссийской пропагандой, тиражируемой посольством США", — сообщают СМИ, ссылаясь на источники в МИД РФ.

Причиной таких нареканий от российских дипломатов стали "ненадлежащие" слова Трейси в сторону руководства Российской Федерации, однако сами высказывания американской дипломатки остаются неизвестными. Кремль также предупредил, что дипломаты США, которые будут вести "подрывную деятельность" в России, покинут страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Британии планирует принять закон, позволяющий Украине получить российские конфискованные деньги. Автор законопроекта просил, чтобы его рассмотрели 24 февраля.

Также "Комментарии" писали о том, что у России появился новый враг, а россиянка говорит, что эта страна была всегда против них. Кроме того, она называет жителей этой страны тараканами.