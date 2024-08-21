Службы внешней разведки РФ полагает, что прорыв российской границы и бои в Курской области были подготовлены тремя странами НАТО – США, Великобританией и Польшей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Российское издание "Известия" со ссылкой на российскую разведку сообщает, что за операцией украинских военных в Курской области стояли спецслужбы трех стран.

"По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое согласование в учебных центрах в Великобритании и Германии", — пишет российское издание.

Кроме того, россияне утверждают, что военные советники этих стран НАТО якобы оказывают помощь ВСУ по управлению частями войск в Курской области, а также передают спутниковые данные о перемещении российских войск.

Несмотря на то, что Служба внешней разведки заявила "Известиям", что владеет "достоверной информацией", но она не предоставила никаких доказательств своих слов. В Белом доме заявили, что Украина не сообщала о своих планах атаковать Курскую область и Вашингтон не принимал участия в этой военной операции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за ситуации в Курской области Россия пригрозила журналистам всех стран. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что будет отслеживать и проверять всех журналистов, приехавших для сюжетов в Курскую область.

Также "Комментарии" писали о прогнозе командира "Ахмата" относительно того, когда закончатся бои в Курской области и война в Украине.