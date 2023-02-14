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Россия обязала свои учебные заведения закупить макеты оружия на десятки миллионов

Россия готовит своих граждан воевать со школьной скамьи

сегодня, 16:50
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Автор:

Лиля Воробьева

В России власти обязали свои школы приобрести макеты оружия. Среди них должны быть аналоги гранаты Ф-1 и РГД-5, автоматы Калашникова, стрелковые тренажеры, защитные костюмы, дозиметры и мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки. Об этом сообщают российские СМИ .

Россия обязала свои учебные заведения закупить макеты оружия на десятки миллионов

Российские школьники будут изучать обращение с гранатами на уроках (фото из открытых источников)

По властному указанию, российские школы должны применять все это на уроках ОБЖ.


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Учебные заведения получили от Минпросвета обязательный список, который должен находиться в каждой школе. В этот перечень входят: сейф для оружия; мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки; дозиметр; газоанализатор кислорода и токсичных газов; защитный костюм; имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена; макеты гранат Ф-1 и РГД-5; стрелковый тренажер; макет автомата Калашникова; магазин автомата Калашникова с учебными патронами и макет простейшего укрытия в разрезе.

Чтобы проверить выполнение властных поручений, в школах Санкт-Петербурга провели аудит закупок, поэтому в нескольких образовательных учреждениях контролеры не нашли достаточного количества нужного оборудования для кабинетов ОБЖ.

Стало известно, что сделать закупки школы должны были до конца прошлого года, согласно приказу Минпросвета с сентября 2022-го. Поэтому на "вооружение школ в ближайшее время" было дополнительно выделено из бюджета 23 миллиона рублей.

"Начальная военная подготовка" – предмет, включенный в учебный план ОБЖ. Именно поэтому от школ требуют приобрести эти вещи, ведь макеты гранат и другого оружия нужны, в том числе, и через введение нового предмета для учащихся 10-х классов.

Напомним, что "Комментарии" в России мужчина снял на видео, как топливо вытекает из самолета прямо перед взлетом .





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