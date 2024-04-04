Россия обязательно проверит НАТО на мощь. Альянс только вредит себе, вырисовывая «красные линии»

Сегодня, 4 апреля, годовщина подписания Североатлантического договора. Также приближается юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне. Но, несмотря на место проведения и статус, "прорывным" он, скорее всего, не будет, считает политолог Петр Олещук.

НАТО

Он предположил, что следует ожидать традиционных заявлений, что союзники будут с Украиной столько, сколько нужно, а также будут говорить о вступлении Украины в НАТО, когда сложатся условия. Однако, считает эксперт, на самом деле очередной саммит будет пронизан "деэскалацией и сдерживанием".

Олещук напомнил, что недавно Йенс Столтенберг сделал интересное заявление. Мол, Украина сможет вступить в НАТО тогда, когда будет завершена война и когда будут гарантии, что война в Украине не повторится.

"Собственно, НАТО и было создано 75 лет назад, чтобы его члены имели гарантии против нападения на них. Выдвигать отсутствие угроз нападения как условие для получения гарантий от этого самого нападения – это что-то слишком "хитрое" даже для современной западной дипломатии"

, – отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что НАТО — это фактически США, а с Америкой сейчас очень большие проблемы и касаются они не только того, что Дональд Трамп может стать очередным президентом.

"Нынешняя администрация Байдена своим постоянным стремлением к деэскалации уже привела угрозу эскалации на порог НАТО. Страны Балтии строят систему укреплений на своих границах с российскими агрессорами, в то время как белорусский диктатор угрожает "Сувалкскому коридору" и объявляет "подготовку к войне". Все это не выглядит чем-то нормальным с точки зрения европейской безопасности"

, – подчеркивает политолог.

Но, по его словам, на саммите, конечно, будут говорить о "неслыханной сплоченности", расширении НАТО, консолидированной позиции и "общем понимании безопасности".

В действительности же, говорит Олещук, у НАТО очень большие проблемы. И дело не в Трампе. По его словам, он не стал бы нападать на организацию, у которой нет никаких проблем. Да и критика государств, не тратящих должного процента ВВП на оборону, выглядит вполне справедливой.

"Дело в том, что где-то, на каком-то этапе, НАТО потеряло свою сущность, связанную с защитой цивилизованной части человечества, решило "закрыться" в раковине, и вдруг стало осознавать, что это может не сработать",

– подчеркнул политолог.

По его словам, в свое время в НАТО откровенно согласились "сдать" Украину российским агрессорам.

"Мол, пусть забирают. Нам не жалко. Именно таким образом, отказ от ПДЧ для Украины в 2008 году проняли кремлевские стратеги. И начали подготовку к агрессии. А в НАТО, между тем, делали вид, что ничего не происходит. Делали они такой же вид и тогда, когда началась прямая агрессия против Грузии, Украины. Они ведь не в НАТО? Значит, это не их дело. Пусть забирают!"

– говорит Олещук.

В конце концов дошли до самой кровавой после 1945 года войны в Европе. По словам политолога, почему-то политики НАТО считают: если они будут давать Украине БМП и танки, но не будут давать определенные типы ракет, то российская сторона на них точно не "обидится" и нападать не будет.

"Как выстраивается эта "красная линия" – загадка. Скорее всего, специально обученный аналитик читает каждую неделю телеграмм-канал известного алкоголика и российского экс-президента медведева, и чертит очередную порцию "красных линий"

, – отметил Олещук.

А в итоге, по его словам, российская сторона давно объявила, что "воюет с НАТО".

"Красные линии здесь ее не останавливают. Они постоянно кричат, что НАТО – враг, и готовят собственных граждан к войне с этим врагом. Не сомневаюсь, что никакие ракеты или самолеты в восприятии ситуации с российской стороны ничего бы не изменили. Но они бы многое изменили для Украины. Но, к сожалению, специалисты по чертежу "красных линий", больше озабочены собственным страхом"

, – подчеркнул политолог.

Очевидно, подчеркивает Олещук, что для россиян "красные линии" НАТО — просто признак слабости. А если они видят у кого-то слабость, то это составляет слишком большой соблазн для них, проверить врага на прочность.

"Можете не сомневаться – проверят. И здесь НАТО только себе вредит, постоянно декларируя "всестороннюю поддержку" для Украины, и одновременно ограничивая эту поддержку даже в мелочах. Это признак слабости. Слабых россияне обязательно попытаются ударить"

, – подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США боятся того, что Россия может ударить по ним ядеркой.