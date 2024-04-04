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Россия обязательно проверит НАТО на мощь. Альянс только вредит себе, вырисовывая «красные линии»

НАТО постоянно пытается избежать конфликта с Россией и вырисовывает красные линии в вопросе помощи Украины, отметил в Фейсбуке политолог Петр Олещук. Однако, по его словам, этим НАТО демонстрирует свою слабость

сегодня, 20:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сегодня, 4 апреля, годовщина подписания Североатлантического договора. Также приближается юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне. Но, несмотря на место проведения и статус, "прорывным" он, скорее всего, не будет, считает политолог Петр Олещук.

Россия обязательно проверит НАТО на мощь. Альянс только вредит себе, вырисовывая «красные линии»

НАТО

Он предположил, что следует ожидать традиционных заявлений, что союзники будут с Украиной столько, сколько нужно, а также будут говорить о вступлении Украины в НАТО, когда сложатся условия. Однако, считает эксперт, на самом деле очередной саммит будет пронизан "деэскалацией и сдерживанием".

Олещук напомнил, что недавно Йенс Столтенберг сделал интересное заявление. Мол, Украина сможет вступить в НАТО тогда, когда будет завершена война и когда будут гарантии, что война в Украине не повторится.

"Собственно, НАТО и было создано 75 лет назад, чтобы его члены имели гарантии против нападения на них. Выдвигать отсутствие угроз нападения как условие для получения гарантий от этого самого нападения – это что-то слишком "хитрое" даже для современной западной дипломатии"
, – отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что НАТО — это фактически США, а с Америкой сейчас очень большие проблемы и касаются они не только того, что Дональд Трамп может стать очередным президентом.

"Нынешняя администрация Байдена своим постоянным стремлением к деэскалации уже привела угрозу эскалации на порог НАТО. Страны Балтии строят систему укреплений на своих границах с российскими агрессорами, в то время как белорусский диктатор угрожает "Сувалкскому коридору" и объявляет "подготовку к войне". Все это не выглядит чем-то нормальным с точки зрения европейской безопасности"
, – подчеркивает политолог.

Но, по его словам, на саммите, конечно, будут говорить о "неслыханной сплоченности", расширении НАТО, консолидированной позиции и "общем понимании безопасности".

В действительности же, говорит Олещук, у НАТО очень большие проблемы. И дело не в Трампе. По его словам, он не стал бы нападать на организацию, у которой нет никаких проблем. Да и критика государств, не тратящих должного процента ВВП на оборону, выглядит вполне справедливой.

"Дело в том, что где-то, на каком-то этапе, НАТО потеряло свою сущность, связанную с защитой цивилизованной части человечества, решило "закрыться" в раковине, и вдруг стало осознавать, что это может не сработать",
– подчеркнул политолог.

По его словам, в свое время в НАТО откровенно согласились "сдать" Украину российским агрессорам.

"Мол, пусть забирают. Нам не жалко. Именно таким образом, отказ от ПДЧ для Украины в 2008 году проняли кремлевские стратеги. И начали подготовку к агрессии. А в НАТО, между тем, делали вид, что ничего не происходит. Делали они такой же вид и тогда, когда началась прямая агрессия против Грузии, Украины. Они ведь не в НАТО? Значит, это не их дело. Пусть забирают!"
– говорит Олещук.

В конце концов дошли до самой кровавой после 1945 года войны в Европе. По словам политолога, почему-то политики НАТО считают: если они будут давать Украине БМП и танки, но не будут давать определенные типы ракет, то российская сторона на них точно не "обидится" и нападать не будет.

"Как выстраивается эта "красная линия" – загадка. Скорее всего, специально обученный аналитик читает каждую неделю телеграмм-канал известного алкоголика и российского экс-президента медведева, и чертит очередную порцию "красных линий"
, – отметил Олещук.

А в итоге, по его словам, российская сторона давно объявила, что "воюет с НАТО".

"Красные линии здесь ее не останавливают. Они постоянно кричат, что НАТО – враг, и готовят собственных граждан к войне с этим врагом. Не сомневаюсь, что никакие ракеты или самолеты в восприятии ситуации с российской стороны ничего бы не изменили. Но они бы многое изменили для Украины. Но, к сожалению, специалисты по чертежу "красных линий", больше озабочены собственным страхом"
, – подчеркнул политолог.

Очевидно, подчеркивает Олещук, что для россиян "красные линии" НАТО — просто признак слабости. А если они видят у кого-то слабость, то это составляет слишком большой соблазн для них, проверить врага на прочность.

"Можете не сомневаться – проверят. И здесь НАТО только себе вредит, постоянно декларируя "всестороннюю поддержку" для Украины, и одновременно ограничивая эту поддержку даже в мелочах. Это признак слабости. Слабых россияне обязательно попытаются ударить"
, – подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США боятся того, что Россия может ударить по ним ядеркой.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0x3exaFTtKvsJ7fgngLzjNdkmAnEhpuxLXJFBM7ubLtCRkPZ8FViC8uTCRPGTJqMAl&id=100000541433652
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