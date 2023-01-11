Россия ограничила выезд военнообязанных за границу

Россия ограничила выезд из страны военнообязанным. Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ. Ранее такую же информацию передавала разведка, пишут "Комментарии".

Пограничники ФСБ запретили мужчинам покидать РФ

Военнообязанные теперь не уедут из России. Для лиц, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", закрыли возможность покинуть границы Российской Федерации. Это действует на всех пунктах пропуска по всем направлениям.

Кстати, граждане категории "В" – ограниченно пригодные к военной службе. В мирное время призывников, принадлежащих к этой категории, освобождают от призыва, военных сборов и относят к запасу. Однако теперь им даже запретили уезжать из страны.

Как писали "Комментарии", в российскую армию на временно оккупированных территориях мобилизуют людей с инвалидностью. Руководство из Кремля отправляет нормы мобилизованных людей в так называемые руководители временно оккупированных территорий Украины. Эти нормы должны быть выполнены на местах, но местное население оказывает сопротивление оккупантам, поэтому российской армии все труднее найти мужчин для мобилизации. Так называемые военные комиссариаты на временно оккупированных территориях принуждают к мобилизации людей с инвалидностью, представителям криминального мира и наркозависимых лиц.

Где-то с середины декабря, как рассказывали "Комментарии", с целью пополнения потерь, которые российские войска понесут на фронте в Украине, в армию РФ призывают женщин. Нехватку военнослужащих в России решили "перекрыть" женщинами.

Читайте на портале "Комментарии" — на Запорожье морги переполнены российскими военными, а в Донецкой области их возят "КамАЗами". На оккупированной русскими войсками территории Запорожской области морги переполнены телами убитых русских военных. Аналогичная ситуация и в Донецкой области.

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