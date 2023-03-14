Россия опровергает свою причастность к атаке беспилотника США

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Моесеенко Валентина
Как заявляют в Минобороны РФ, БпЛА двигался недалеко от Крыма в сторону "государственной русской границы". На его перехват подняли два истребителя. Сам беспилотник вроде как совершил резкий маневр, потерял управление и пошел под воду, пишут "Комментарии".
В России все отрицают
Минобороны РФ прокомментировало заявление ВВС США в Европе о том, что российский самолет Су-27 атаковал в международном пространстве американский разведывательный дрон MQ-9.
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В минобороны рашистов говорят, что подняли очередные истребители, но беспилотник сам упал в море из-за резкого неудачного маневра. Он потерял всяческое управление с потерей высоты и столкнулся с водяной гладью. В ведомстве настаивают, что истребители армии РФ бортовое оружие не применяли и тем более не вступали в никакой контакт с БпЛА ВВС США.
"Комментарии" также писали о том, что по версии американских военных, один из самолетов намеренно пошел в атаку на дрон и повредил его. Действия российских военных американская сторона назвала "безрассудными", "некомпетентными", "опасными", "непрофессиональными" и даже "экологически вредными".
Как сообщал портал "Комментарии", масштабные и частые воздушные тревоги 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования и полетами истребителя МиГ-31К.
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