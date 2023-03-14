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Россия опровергает свою причастность к атаке беспилотника США

По версии РФ, военный дрон едва ли не сам совершил «харакири»

сегодня, 22:44
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Автор:

Моесеенко Валентина

Как заявляют в Минобороны РФ, БпЛА двигался недалеко от Крыма в сторону "государственной русской границы". На его перехват подняли два истребителя. Сам беспилотник вроде как совершил резкий маневр, потерял управление и пошел под воду, пишут "Комментарии".

Россия опровергает свою причастность к атаке беспилотника США

В России все отрицают

Минобороны РФ прокомментировало заявление ВВС США в Европе о том, что российский самолет Су-27 атаковал в международном пространстве американский разведывательный дрон MQ-9.


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"Полет БпЛА осуществлялся с неработающими транспондерами, не придерживаясь границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного для проведения "СВО", доведенной до всех пользователей международного воздушного пространства", — говорится в заявлении.

В минобороны рашистов говорят, что подняли очередные истребители, но беспилотник сам упал в море из-за резкого неудачного маневра. Он потерял всяческое управление с потерей высоты и столкнулся с водяной гладью. В ведомстве настаивают, что истребители армии РФ бортовое оружие не применяли и тем более не вступали в никакой контакт с БпЛА ВВС США.

"Комментарии" также писали о том, что по версии американских военных, один из самолетов намеренно пошел в атаку на дрон и повредил его. Действия российских военных американская сторона назвала "безрассудными", "некомпетентными", "опасными", "непрофессиональными" и даже "экологически вредными".

Как сообщал портал "Комментарии", масштабные и частые воздушные тревоги 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования и полетами истребителя МиГ-31К.

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