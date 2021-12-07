Россия оштрафовала компанию Google: какая причина санкций против компании

Россия оштрафовала компанию Alphabet Google на 9 миллионов рублей (121 тыс. долларов). Такое заявление сделал во вторник, 7 декабря, московский суд в рамках последней серии санкций против технологического гиганта за то, что компания не удаляла содержимое, которое Россия считает незаконным. Об этом сообщает Reuters.

Приложение Google – Reuters

В этом году Москва усилила давление на иностранные технологические компании в рамках кампании, которую критики характеризуют как попытку властей усилить контроль над Интернетом, что, по их словам, угрожает подавить свободу компаний.

Google и Meta Platforms в этом месяце страдают от судебных тяжб за неоднократные нарушения российского законодательства о контенте и могут быть оштрафованы на процент от их годового дохода в России.

Таганский районный суд Москвы во вторник, 7 декабря, заявил, что Google оштрафовали на 9 миллионов рублей по трем отдельным административным делам за неудаление содержимого.

Суд ссылался на законодательство, согласно которому это может включать посты, содержащие экстремистскую деятельность, детскую порнографию или пропаганду употребления наркотиков.

Google не сразу ответил на запрос о комментарии.

Google уплатил в этом году более 32 миллионов рублей штрафов и значительно снизил количество запрещенных Москвой постов, сообщили в компании.

Россия с марта замедлила скорость работы Twitter в качестве наказания за неудаление запрещенного содержимого. Twitter отрицает, что позволяет использовать свою платформу для пропаганды незаконного поведения.

Москва также потребовала, чтобы 13 иностранных и преимущественно американских технологических компаний были созданы в России до 1 января или столкнутся с возможными ограничениями или прямыми запретами.

Как сообщали ранее "Комментарии", российский государственный регулятор связи Роскомнадзор возбудил дела против американских технологических компаний Google и Meta, с которых хочет взыскать штрафы.

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