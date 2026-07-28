Россия остановится: по чем наконец-то ударила Украина

Последствия ударов украинских Сил обороны по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре продолжают усиливаться. Теперь дефицит дизельного топлива затронул промышленный железнодорожный транспорт РФ, обеспечивающий работу крупнейших предприятий страны. Об этом сообщает The Moscow Times.

В России заканчивается солярка для локомотивов. Фото: из открытых источников

По информации издания, операторы подъездных железнодорожных путей, которые связывают заводы, шахты и карьеры с магистральной сетью РЖД, столкнулись одновременно с перебоями в поставках топлива и стремительным ростом его стоимости. Из-за нехватки топлива компании вынуждены отказываться от привычных оптовых закупок и переходить на значительно более дорогие мелкооптовые партии.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что ассоциация "Промжелдортранс" обратилась к Министерству энергетики России с требованием предоставить отрасли приоритетный доступ к дизельному топливу. В обращении подчеркивается, что речь идет фактически о выживании предприятий.

Именно через подъездные пути проходит более 80% всех грузов, перевозимых внутри России. Они обеспечивают транспортировку угля, металла, продукции химической промышленности, а также грузов, связанных с оборонным комплексом. Только за первое полугодие 2026 года через сеть РЖД было перевезено около 549 миллионов тонн грузов.

Эксперты отмечают, что промышленная железнодорожная инфраструктура практически полностью зависит от дизельных локомотивов и генераторов, а заменить этот вид топлива альтернативными источниками энергии невозможно.

Особую тревогу вызывает резкий скачок цен. В отдельных российских регионах стоимость дизельного топлива достигла 150–180 рублей за литр, тогда как еще недавно оно продавалось примерно по 60 рублей. Такой рост всего за несколько дней стал серьезным ударом для предприятий, работающих по долгосрочным контрактам и фиксированным тарифам, что может привести к дополнительным сбоям в российской логистике.

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