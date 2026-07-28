logo

BTC/USD

63370

ETH/USD

1886.91

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия остановится: по чем наконец-то ударила Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия остановится: по чем наконец-то ударила Украина

Дизель подорожал в разы, предприятия бьют тревогу, а перевозчики предупреждают о риске остановки критически важной инфраструктуры

28 июля 2026, 13:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Последствия ударов украинских Сил обороны по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре продолжают усиливаться. Теперь дефицит дизельного топлива затронул промышленный железнодорожный транспорт РФ, обеспечивающий работу крупнейших предприятий страны. Об этом сообщает The Moscow Times.

Россия остановится: по чем наконец-то ударила Украина

В России заканчивается солярка для локомотивов. Фото: из открытых источников

По информации издания, операторы подъездных железнодорожных путей, которые связывают заводы, шахты и карьеры с магистральной сетью РЖД, столкнулись одновременно с перебоями в поставках топлива и стремительным ростом его стоимости. Из-за нехватки топлива компании вынуждены отказываться от привычных оптовых закупок и переходить на значительно более дорогие мелкооптовые партии.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что ассоциация "Промжелдортранс" обратилась к Министерству энергетики России с требованием предоставить отрасли приоритетный доступ к дизельному топливу. В обращении подчеркивается, что речь идет фактически о выживании предприятий.

Именно через подъездные пути проходит более 80% всех грузов, перевозимых внутри России. Они обеспечивают транспортировку угля, металла, продукции химической промышленности, а также грузов, связанных с оборонным комплексом. Только за первое полугодие 2026 года через сеть РЖД было перевезено около 549 миллионов тонн грузов.

Эксперты отмечают, что промышленная железнодорожная инфраструктура практически полностью зависит от дизельных локомотивов и генераторов, а заменить этот вид топлива альтернативными источниками энергии невозможно.

Особую тревогу вызывает резкий скачок цен. В отдельных российских регионах стоимость дизельного топлива достигла 150–180 рублей за литр, тогда как еще недавно оно продавалось примерно по 60 рублей. Такой рост всего за несколько дней стал серьезным ударом для предприятий, работающих по долгосрочным контрактам и фиксированным тарифам, что может привести к дополнительным сбоям в российской логистике.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины под вопросом: какой спор внезапно разгорелся в США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости